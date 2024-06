"Presidente Gustavo Petro, no me deje morir": Luz Adiela Álvarez, deportista de Jamundí, tras ser amenazada

Luz Adiela Álvarez, la deportista que es la líder de la liga vallecaucana de judo, denunció una grave amenaza contra su vida. A través de un comunicado que le envió al presidente Gustavo Petro y compartió en sus redes sociales, le pidió que intervenga de inmediato y que le brinden la protección que necesita.

La deportista reveló que su padre había recibido una serie de panfletos en los que le decían que tenía que despedirse de ella porque la matarían. Además, indicó que le parece injusto estar en ese estado de vulnerabilidad cuando su único propósito ha sido entregarle alegrías al país e incentivar su progreso.

“Me llena de tristeza que en este momento esté en peligro junto a mi familia. No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos y solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente”, enfatizó en el comunicado.