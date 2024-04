“Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido”: presidente Petro sobre una eventual constituyente

Las últimas semanas han estado trazadas por un agitado panorama político en el país. La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una constituyente ha dejado más preguntas que certezas, en un ambiente en el que la gobernabilidad del mandatario parece disiparse al interior del Congreso de la República.

El hundimiento de la reforma a la salud y el anuncio de intervenir a tres EPS, más la solicitud de liquidación por parte de Compensar, también tiene al sector salud sumido en la incertidumbre, sobre todo por parte de los pacientes que temen lo que pueda pasar con las entidades a las que se encuentran afiliados.

Por otra parte, la seguridad, los avances de la paz total y el aparente fortalecimiento de los grupos armados ilegales en algunas zonas del país, se han convertido en temas de agenda diaria, alimentada por los ataques de estructuras criminales en contra de la Fuerza Pública y la población civil.

En entrevista con Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro habló sobre las agitadas semanas que ha atravesado Colombia.

El día que se hundió la reforma a la salud, su Gobierno intervino la EPS Sanitas, al día siguiente la Nueva EPS, ¿es un desquite del presidente?

Es al contrario, yo venía aguantando. Debí haber intervenido hace varios meses. Los indicadores lo ameritaban, las normas se habían infringido. Esperé al Congreso, un tránsito suave. La mayoría de las EPS que hoy sobreviven quieren la reforma.

Las que peor están necesitaban que algo las salvara, creyeron que podían burlarse del Gobierno y la sociedad, que con tener amigos congresistas ya todo quedaba. Lo cierto es que intervinieron tratando de acomodar unas normas para proteger sus ganancias, que cada vez son mayores, y que salen del estado financiero de la EPS.

Hay una especie de red capilar en la compra de medicamentos, pago a proveedores, anticipos a pagos a clínicas, que en el fondo es una manera de llevar el dinero público hacia el pecunio particular.

¿O sea que se roban la plata?

Sí, muchas.

Pero hay que tener pruebas para decir lo que usted está diciendo

¿Usted se acuerda que yo hice el debate sobre el paramilitarismo en las EPS? Bueno, ahí hay pruebas. Muchas de esa red público-privada de salud, se quebraron; algunas sobreviven mal. El que presta el servicio no es la EPS, es la clínica, el hospital, es el médico, ellos han perdido, no les pagaron sus deudas. El que más perdió es el paciente y en todo el país, los pacientes de los barrios más pobres, de las regiones más excluidas.

¿Cómo la intervención puede solucionar esos problemas? ¿Las intervenciones sirven para algo o van a conllevar la liquidación de las EPS?

No es la intervención, no es suficiente. Mira Famisanar, el Hospital de Cartagena, sus indicadores; el Hospital de Valledupar, cómo mejoran.

Primero, en Savia Salud. Hay interventores que hacen lo mismo que hacían antes, eso hay que controlarlo, por eso puse un PMU, porque toda intervención debe ser para mejorar.

Pero la historia muestra que las intervenciones son para liquidar...

Pero no es porque la intervención sea mala, sino porque la intencionalidad política ha sido esa. La más grande en la historia, fueron EPS liquidadas para formar otras. Afiliados iban para un lado y para otro hasta que todos llegaron a la Nueva EPS. ¿Quién controlaba la Nueva EPS realmente? Una familia política.

¿Qué descubre la persona que empezó a administrar como representante del Gobierno la Nueva EPS? Que pagaban $5 billones a las clínicas de los amigos de la familia política. En lugar de que estuviera equilibrada financieramente, ya tiene una pérdida de medio billón de pesos, que es plata de la gente de Colombia a través de sus impuestos, dinero público.

El gran reto que tenemos es que la Nueva EPS mejore. Ahora vamos a una segunda fase, además de hacer los hallazgos, y es romper la capilaridad en donde la plata se vuelve riqueza particular.

¿El Gobierno va a administrar bien y transparente la plata a la salud?

Quien va a manejar la plata van a ser las clínicas y hospitales, en su mayoría privados. Nosotros tenemos que ver que lo que se entrega es lo que vale. Son giros directos, pero el giro tiene dos: de donde sale, que es el Estado; y a donde llega, que en general es una clínica o un hospital privado. Entonces decir que todo es público, es una mentira gigantesca.

¿Qué controles va a tener?

Los pacientes, que están interesados en la mejor atención posible, las clínicas y hospitales a los que se les debe la plata, que están interesados en que se les pague; la gente que trabaja en el sistema, que están interesados en que haya estabilidad laboral uy que haya sueldos justos.

Todo ese conjunto, más la sociedad, más la Superintendencia y las autoridades del Estado, pueden lograr esa vigilancia que disminuya al máximo las posibilidades de que el dinero público sea robado.

¿Qué va a pasar con Compensar?

Primero tiene que haber un examen, eso puede durar un año. Segundo, si eso es así, hay que mirar que los activos sean menores que los activos, entonces se vende todo lo que tienen y al pagar las deudas queda una parte para el deudor. Tenemos que mirar que eso sea así, porque no podemos aumentar la deuda con los hospitales y clínicas, porque ese es el alma del sistema de salud.

Puede quebrar una EPS, que es una intermediaria, pero quebrar un hospital o una clínica, eso no puede ser.

¿Vienen más intervenciones?

Si el informe de la Contraloría es cierto, hoy por hoy, de las 26 EPS existentes, 18 parece que cometieron irregularidades con los recursos que el Gobierno les entregó durante la pandemia, ya veremos el informe final.

Si uno coge los balances que entregan ellas mismas a la Superintendencia, hay una cifra de 18 muy mal parqueadas financieramente y unas que sobreviven. Si a esas que sobreviven se les impide dejar de ser aseguradoras financieras, y ser gestoras de la salud, que no es lo mismo porque ya no tienen la intermediación, ya no tienen que pagar.

Entonces se les paga por su servicio y pueden sobrevivir en el sistema. El proyecto que ojalá se pueda discutir, las ponía también como directoras del sistema preventivo.

¿El presidente va a convocar una constituyente por vía decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior?

La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca a él mismo, para decidir sobre aspectos fundamentales del país.

Yo pienso que ya arranco, tenemos una población que cada vez más decide y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, como la Constitución del 91.

¿No saltándose el procedimiento que dice la Constitución?

Yo los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. Sin contenido no hay formas.

¿Cuál es el contenido? La decisión de un pueblo. Que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto en el que es necesaria su intervención para que el país cambie.

¿No le parece que es perder mucho tiempo hablar de una constituyente?

Cuando usted mira los problemas de salud, pensión, acceso a la tierra, la justicia, la política (...) La constituyente es el poder del pueblo.

Quien resuelve la falta de desarrollo de la Constitución del 91 sin acudir a la constituyente es el Congreso.

¿Desconfía del Congreso? ¿Le parece que se está atravesando en sus proyectos?

El Congreso ha tenido en la historia diferentes funciones. En la historia reciente, a veces tuvo arrodillado al paramilitarismo. Hay que esperar, quiero un Congreso que le obedezca a la mayoría.

¿Si las mayorías constituyentes quedan en manos de la oposición, qué ha pensado hacer?

Que el pueblo no quiere avanzar sino retroceder y es su decisión.

¿Cómo se mantienen los diálogos con el EMC si continúan con los actos terroristas?

El EMC es un poco de grupos armados fragmentados, entonces los que dicen, están en un cese al fuego con nosotros; los otros no.

El grupo del Cauca mató a una indígena un día después que yo estaba en la minga en Cali y eso colmó.

Están en un cese al fuego y eso no es que dejen de disparar contra el Gobierno, sino contra la población. Incumplieron, se levantó el cese al fuego y estamos en guerra.

Nuestro principal objetivo en el Cauca es quitarles su fuente de financiación que es la cocaína,, si ustedes van al sitio donde se produce y se transporta hacia el mar, encontrarán bloqueado todo eso (...) Ahí en la cordillera occidental tienes toda la operación, entonces para tratar de distraernos y sacarnos de ahí, ellos ponen una bomba.

¿Hay voluntad seria de combatirlos?

Hasta ahora tenemos conversaciones con el ELN, con problemas y como presidente debo decirlo, quiero garantizar que esa mesa se preserve y avance a una negociación. La decisión definitiva de dejar la violencia con todos los requerimientos que eso implica.

El segundo grupo fue el EMC, aquí tenemos unos grupos que han traicionado la paz y otros que dicen querer. Hay que tener una estrategia específica con el Clan del Golfo.