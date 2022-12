“No ha sido posible que yo pueda encontrar un campesino pensionado”: presidente Petro en exclusiva

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre lo que han sido sus primeros 100 días de gobierno tras ganar las elecciones del pasado 19 de junio.

En un recorrido por el Palacio de Nariño, el mandatario se refirió al sistema pensional del país y a su postura sobre el funcionamiento que debería tener para alcanzar a cubrir la mensualidad de los adultos mayores que no están afiliados a ningún fondo o cuya cotización no alcanza para recibir una mesada digna para pasar su vejez.

Cabe recordar que el Gobierno anunció recientemente que los subsidios de Colombia Mayor, que actualmente cubren a 1.600.329 adultos mayores, podrían ampliarse a por lo menos tres millones de beneficiarios con una mesada de $500.000 y no de $80.000 como se ha venido manejando.

Sin embargo, las dudas sobre esta medida radican en su viabilidad y en la manera que actuaría el Gobierno para lograr dicha cobertura sin necesidad de tocar la plata de los colombianos que cotizan mes a mes para su pensión.

José Manuel Acevedo: Muchos colombianos compartimos la idea de que tres millones de adultos mayores tengan un subsidio por parte del Estado cuando no logran pensionarse. Hoy es de $80.000, usted lo quiere llevar a $500.000, pero ¿cómo hacer eso sin meterle la mano en el bolsillo a todos los colombianos que han ahorrado para su pensión durante tantos años?

Gustavo Petro: Los campesinos cafeteros generaron la riqueza que existió en la nación colombiana en el siglo XX, exportaron miles de millones de dólares al año y con eso se construyó parte de la infraestructura, muchas de las grandes empresas de este país nacieron de ese esfuerzo y hoy no ha sido posible que yo pueda encontrar un campesino pensionado y me parece la mayor de las injusticias, porque si le entregaron al país miles de millones de dólares, cómo es que el país no ahorró una pequeña parte para garantizar la pensión de estas personas ya en la tercera edad.

Esa es la injusticia del sistema pensional colombiano, y ahí no solamente tienes a los cafeteros, está todo el campesinado, la mayoría mujeres ya de edad que viven más en promedio que los hombres, personas que han estado en la economía informal y ya llegados a viejos no tienen cómo sostenerse, muchos abandonados por su familia, es un núcleo de pobreza real.

Son 3 millones de personas, algunos reciben $80.000 mensuales, la mayoría no. Que todos recibieran $500.000, como es mi propuesta, los sacaría de la pobreza. Como dije en la campaña, podrían tomarse un plato de sopa y dormir en una cama. Sería un reconocimiento de la sociedad por quienes trabajaron en el pasado por ella, porque esa es la solidaridad intergeneracional.

Cuando ya estás viejo, ¿ya qué puedes hacer? Más o menos la crítica a la propuesta que hemos hecho lo que llama es al egoísmo social. “No tú estás viejo, muérete”, es un fascismo, es un “muérete, eso no es problema de nosotros que estamos jóvenes”. Cuando tú seas viejo, los jóvenes de ese entonces en el futuro también se solidarizarán porque la ley lo establece.

J.M.A.: Para 2048 la población trabajadora no va a dar abasto frente a quienes no están trabajando y están pensionados, ¿esa es una preocupación que usted tiene?

G.P.: Si eso fuese cierto ya hubiera pasado en Alemania, que tendría hoy la estructura de edades que nosotros tendríamos en el 48. Esos son cuentas mal hechas, respeto mucho a Oviedo, pero él hace parte de una ideología que se llama el neoliberalismo.

¿Qué es lo que hace una transformación social en el tiempo? Que la pirámide que arriba es de viejos y abajo de jóvenes, se vaya volviendo un rectángulo: cada vez más viejos que jóvenes. ¿Qué es lo que hace que se pueda sostener un sistema pensional? En una palabra, se llama productividad. Si el trabajador joven dentro de 40 años en una unidad de tiempo hace más en producción que el trabajador joven de esta época, no habrá problemas de financiación del sistema pensional.