"Una bellaquería inmensa": presidente Petro critica 'vaca' para las vías 4G de Antioquia

La gobernación de Antioquia suspendió de manera temporal la recolección de dinero en efectivo que se está adelantando en el departamento para finalizar la construcción de las vías 4G del territorio bajo la dirección del gobernador Andrés Julián Rendón.

Esta suspensión temporal se da en el contexto de los controles de la recolección para revisar la integridad y transparencia de los recursos. Las donaciones en efectivo se estaban haciendo a través de las sucursales bancarias de Bancolombia.

Sin embargo, el gobernador Rendón destacó que a través de la página de la Gobernación todavía se están recibiendo las transacciones de manera virtual.

Las donaciones, aportes voluntarios, se hacen por medio de las plataformas de pago virtuales, en la página de la Gobernación de Antioquia. #MetoPaLaVacahttps://t.co/XSsy9duA5S https://t.co/ICdt923bSs — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 27, 2024

Ante la noticia inicial de la suspensión temporal de la recolecta en efectivo, se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien ha mostrado continuamente su desacuerdo con la iniciativa.

“Felicito al gobernador de Antioquia por tomar esta prudente decisión. Podremos conversar cuando quiera sobre la realidad financiera de las 4G y posibles soluciones”, aseguró el ejecutivo a través de su cuenta de X.

Andrés Julián Rendón le salió al paso al presidente y le dijo que “la vaca está firme; continuará impulsada por la solidaridad de miles de Antioqueños y Colombianos, vía canales electrónicos. Claro que podemos conversar, y hablar sobre cómo terminamos las 4G, por el bien de todos”.

Presidente Petro: la vaca está firme; continuará impulsada por la solidaridad de miles de Antioqueños y Colombianos, vía canales electrónicos. Claro que podemos conversar, y hablar sobre cómo terminamos las 4G, por el bien de todos. https://t.co/2TaXePibQY — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 27, 2024

Vale la pena destacar que esta decisión de la gobernación llega después de que se desatara un escándalo por presuntos aportes del Clan del Golfo quienes dijeron que habrían hecho cuatro aportes que sumaban 10 millones de pesos.

Presidente Gustavo Petro vuelve criticar la iniciativa de recoger dinero para terminar las vías 4G de Antioquia: es una bellaquería

El presidente Petro ha manifestado en varias ocasiones su descontento ante la recolecta de dineros particulares para finalizar las vías 4G de Antioquia.

Esta iniciativa surgió porque, según el gobernador Rendón, el Gobierno Nacional no había desembolsado los recursos necesarios para la finalización de las obras.

En horas de la tarde de este 27 de marzo el primer mandatario usó su cuenta de X para volver a pronunciarse sobre la recolecta y la dirigencia política del departamento.

“Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1,1 billones para el túnel del toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra”, dijo el presidente.

Además, el presidente Petro aseguró que los estudios para las vías 4G estaban mal hechos y que se había sobrecalculado el tráfico que iría por estas carreteras, por ello estas obras generarían un déficit que deberán ser pagado por el Estado.

“Hicieron los estudios mal hechos, y como sucedió en la crisis española, la falta de tráfico por carreteras genera un déficit que está pagando la nación. Manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados”, concluyó.

Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo.



No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giro 1,1 billones para el túnel del toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra.



No explican… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2024

Este nuevo pronunciamiento del mandatario llega después de que el gobernador de Antioquia se negara a suspender la vaca como había solicitado el presidente Petro a través de su cuenta de X el pasado 25 de marzo.

¿Es legal recaudar dinero de la gente para terminar las vías 4G de Antioquia?

Además de manifestar su desacuerdo por la recolecta de dineros particulares, el presidente Gustavo Petro insinuó que dicha recaudación podría significar una violación al artículo 316 del Código Penal Colombiano.

“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice el artículo citado.

Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no. pic.twitter.com/CONTh6500v — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, desestima que sea una captación masiva ilegal por el incumplimiento del requisito de habitualidad. “Lo captado debe constituir más del 50% del patrimonio líquido de la Gobernación, requisito que claramente aquí no se da”.

De igual forma opina Francisco Bernate, abogado especialista en derecho penal, quien dice que no es una captación masiva de dinero porque “en este evento el que se realiza una recoleta de dinero en el que no se da por más de tres meses y en el que no se da nada a cambio”.