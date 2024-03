¿Es legal recaudar dinero de la gente para terminar las vías 4G de Antioquia? 

No cesan las polémicas por la colecta de dinero para terminar las vías 4G en Antioquia. De hecho, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado varias veces sobre esta recaudación y ha mostrado su desacuerdo.

“Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de "la vaca" innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”, dijo el primer mandatario a través de sus redes sociales.

Asimismo, este 26 de marzo, el presidente volvió a pronunciarse sobre la vaca y citando el artículo 316 del código penal señaló un posible delito.

“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice el artículo citado por el primer mandatario.

Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no. pic.twitter.com/CONTh6500v — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024

¿Está cometiendo un delito la Gobernación de Antioquia al recaudar dineros para terminar las vías 4G?

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, desestima que sea una captación masiva ilegal pues “no se cumple con el requisito de habitualidad. Lo captado debe constituir más del 50% del patrimonio líquido de la Gobernación, requisito que claramente aquí no se da”.

Esta opinión es compartida por Francisco Bernate, abogado especialista en derecho penal, quien dice, “por supuesto que en este evento el que se realice una recoleta de dinero en el que no se da por más de tres meses y en el que no se da nada a cambio, pues no estamos ante un evento de captación masiva y habitual de dineros del público”.

¿Están de acuerdo los antioqueños en recolectar dinero para terminar las vías 4G del departamento?

Si bien varias personas han participado en esta iniciativa, entre ellos el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, las voces entre los habitantes del departamento se encuentran divididas.

“Que se siga, que los paisas demostremos lo que somos: berracos, echados para adelante”, asegura Milena Tovar.

Otros no apoyan que se continúe con la iniciativa porque no creen que sea conocida y que los dineros vayan a ser bien destinados, “Yo pienso que se debería parar porque la gente no sabe para qué están recogiendo, si esto es un proyecto que valga la pena o no”, dice Adela Ramírez.

Además, en algunos aún hay duda sobre la legalidad de la iniciativa propuesta el pasado 11 de marzo por el expresidente Álvaro Uribe.

“Que un millón de antioqueños aportemos un millón de pesos, unos más unos menos, unos a título de donación, otros a título de préstamo”, dijo Uribe a través de un video.

Con aportes cívicos para concluir las vías que cruzan por Antioquia y que todo el país necesita. pic.twitter.com/Fmy16KCfn6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 11, 2024

Roce entre el presidente Petro y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón por el recaudo para la culminación de las vías 4G

Ante esto, el gobernador del departamento Andrés Julián Rendón rechazó la solicitud del presidente y pidió no estigmatizar.

“La ‘vaca’ es un símbolo de solidaridad, de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano [...] Son cerca de 5.000 donantes hombres y mujeres a quienes no pedimos estigmatizar”, aseguró el gobernador a través de sus redes sociales.

Le podría interesar: La millonada que recaudó Antioquía en el primer día de 'vaca' para las vías 4G

Además, Rendón rechazó la idea del presidente Petro de usar el método de cobro por valorización para “las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquía”.

Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de "la vaca" innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones.



Le propongo mas bien implementar con el gobierno nacional el cobro de valorización por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2024

Para el gobernador Antioquia ya había aplicado este tipo de recaudo y el contexto económico del país no es el más óptimo para poner esta carga a los contribuyentes.

“Antioquia ya ha sido ejemplo en el pasado del cobro de valorización social, ha definido de manera progresiva este tributo. Valdría la pena estudiar la pertinencia de poner una carga sobre los contribuyentes colombianos en momentos en los que la economía está alicaída", aseguró.