Presidentes del mundo felicitan a Abelardo De La Espriella tras ganar la segunda vuelta

Abelardo De La Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia. El candidato se impuso en segunda vuelta, de acuerdo a los datos del preconteo entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sacando una diferencia cercana a los 250.000 votos con relación a Iván Cepeda.

Estos primeros resultados entregados por las autoridades electorales, generaron todo tipo de reacciones tanto en Colombia como a nivel internacional. Diferentes presidentes del mundo felicitaron a De La Espriella, así como algunos congresistas en Estados Unidos.

Reacciones en el mundo tras la victoria de Abelardo De La Espriella

Donald Trump - presidente de Estados Unidos.

Daniel Noboa - presidente de Ecuador.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a

Abelardo De La Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas.

Javier Milei - presidente de Argentina.

¡EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA! Felicito enormemente a Abelardo De La Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico.

José Antonio Kast - presidente de Chile.

Felicito a Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria.

José Raúl Mulino - presidente de Panamá.

Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones.

Santiago Peña - presidente de Ecuador.

Acabo de conversar telefónicamente con Abelardo De La Espriella. Compartimos una muy buena conversación sobre el futuro de nuestra región y coincidimos en la importancia de fortalecer la amistad entre Paraguay y Colombia, promoviendo la libertad, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos.

Marco Rubio - secretario de Estado de Estados Unidos.

Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia Abelardo De La Espriella para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos.

Jorge Quiroga - expresidente de Bolivia.

Felicidades Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, elegidos por Colombia como nuevos presidente y vicepresidente. La libertad aplaude, la democracia institucional celebra y nuestra región está con ustedes.

María Elvira Salazar - congresista estadounidense.

Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental.

Bernie Moreno - congresista estadounidense.

Acabo de hablar con Abelardo De La Espriella y lo felicité por una victoria histórica para convertirse en el próximo presidente de Colombia. ¡El pueblo de Colombia ha hablado y las instituciones encargadas de llevar a cabo esta elección lo hicieron de manera impecable y a la altura de un nivel mundial!

Keiko Fujimori - candidata presidencial de Perú.