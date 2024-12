Indignación por presunto feminicida que confesó el crimen y podría quedar libre en Cali

En Cali, una familia denuncia que un presunto feminicida podría quedar en libertad a pesar de confesar el crimen. Han pasado dos años y no hay sentencia.

Feminicidio ocurrió hace dos años

Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2022, cuando Viviana Osorio salió de su casa en motocicleta y nunca más se volvió a saber de ella. La hermana contó que el señalado feminicida le contó que en esa fecha, le rogó para que no rompieran.

La peor noticia llegó dos días después, cuando el cuerpo de Osorio fue encontrado a orillas del río Cañaveralejo. “Una vecina me llama y me dice 'la moto que ustedes publicaron la vi al frente de donde vive Diego' (señalado feminicida)”.

Efectivamente, la motocicleta fue escondida en un parqueadero junto a la casa de Diego Bernal, expareja de Osorio. Con el paso del tiempo y ante las autoridades, narró cómo se cometió el crimen, quién estuvo en medio y por qué el cadáver terminó en el río.

La hermana habló de este tema en Noticias RCN, pero guardó el anonimato. Las dilataciones han hecho que el proceso no llegue a un desenlace.

¿Por qué el presunto feminicida podría quedar libre?

Con esa información, la familia esperaba verlo tras las rejas así no haya aceptado los cargos. No obstante, la situación no culmina ahí. La hermana reveló que este sujeto podría quedar nuevamente en las calles.

Lo que nos dijo la abogada es que probablemente a él le van a dar libertad en enero por vencimiento de términos.

Los allegados a Osorio exigen que la justicia opere correctamente, pues durante el proceso, hubo cambio de jueces y fiscales, lo cual ha dilatado el trámite.