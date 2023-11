Procuraduría cita a Minsalud a mesa técnica para solucionar diferencias entre Cruz Verde y Sanitas

Para seguir buscando soluciones a la suspensión de entrega de medicamentos de Cruz Verde a los pacientes de Sanitas, la Procuraduría General citó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que intervenga en la mesa técnica que está adelantando el órgano de control para darle solución a la problemática que afecta principalmente a los usuarios de la prestadora de servicios de salud.

El anuncio hecho por Cruz Verde tiene previsto comenzará a regir para los afiliados de Sanitas a partir del 15 de noviembre.

Ante la grave situación, el órgano de control ha venido liderando una mesa técnica para darle una solución viable para los pacientes, especialmente a quienes padecen enfermedades huérfanas y de alto costo.

"Atendiendo las funciones del Ministerio como entidad rectora del sistema de salud, resulta indispensable y necesaria su intervención en la discusión y en la implementación de las acciones encaminadas a la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos y en especial del derecho fundamental a la salud", explicó la Procuraduría.

La citación se cumplirá el próximo jueves 9 de noviembre a las 2:00 p.m. El principal objetivo de la Procuraduría es evitar que las personas se queden sin los medicamentos.

Sanitas y Cruz Verde no llegaron a acuerdo

El pasado 1 de noviembre las partes se reunieron junto a la Procuraduría, pero no llegaron a un acuerdo. En esa reunión se entregaron detalles sobre el plan presupuestal destinado a la dispensación de medicamentos y se encontraron varias diferencias de fondo, entre ellas, los pagos registrados por el Ministerio de Salud a las EPS que no concuerdan.

La procuradora general, Margarita Cabello, ha estado liderando la mesa técnica para darle solución a la difícil situación que atraviesan los pacientes de Sanitas.

"Yo tengo la idea de que se sabe que los cálculos que se están tomando para establecer el valor mensual de las no PBS no es correcto y que sí hay una diferencia que tienen que analizar. Hay que buscar los puntos de encuentro, el ministerio determina, valida y da la autorización, la Adres solo paga por eso la Adres dice que no debe nada”, expresó Cabello en declaraciones.