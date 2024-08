Procuraduría investiga condiciones inhumanas en base militar de Guainía tras denuncias de soldados

Recientemente, la situación en la base militar del Batallón Fluvial No. 50, ubicada en Inírida, Guainía, ha sido objeto de atención debido a graves denuncias por parte de los propios militares asignados a esta unidad.

A través de diversos medios de comunicación, como la revista SEMANA, se ha informado sobre el deterioro en las condiciones de vida de los soldados, quienes han reportado estar viviendo en un estado de hacinamiento y expuestos a enfermedades como la tuberculosis y la malaria.

Según los testimonios, estas situaciones se han agravado por la falta de respuesta adecuada por parte de sus superiores, quienes, al parecer, no han implementado las medidas sanitarias necesarias para proteger a los uniformados.

Procuraduría investiga condiciones inhumanas en base militar de Guainía

En respuesta a estas denuncias y a las imágenes divulgadas que muestran a los soldados durmiendo en condiciones precarias, con colchones en mal estado y sin las mínimas condiciones de higiene, la Procuraduría General de la Nación ha actuado de manera inmediata, solicitando al Comandante General de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides Granados, que presente un informe exhaustivo sobre las condiciones de salud y habitabilidad en la base militar del Batallón Fluvial No. 50 en Inírida, Guainía.

Esta solicitud fue realizada a través de la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, quien expresó su inquietud ante las condiciones en las que se encuentran los uniformados, señalando que la situación descrita podría estar vulnerando sus derechos fundamentales.

¿Qué medidas tomará el ente de control para ratificar las condiciones inhumanas?

Al momento, el ente de control ha enfatizado la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones sanitarias y de infraestructura en la base.

La solicitud incluye una revisión detallada de las instalaciones y de las condiciones de salud de los soldados, así como la implementación de acciones correctivas inmediatas para garantizar que los uniformados reciban la atención médica necesaria y que se mejoren las condiciones de habitabilidad en la base.

La Procuraduría también ha indicado que el Ministerio Público llevará a cabo una visita de inspección a las instalaciones del batallón en Inírida teniendo como objetivo verificar in situ las condiciones denunciadas y recopilar información adicional que permita evaluar de manera precisa la situación.

Durante esta inspección, se espera que los funcionarios de la Procuraduría entrevisten a los soldados afectados y revisen la infraestructura sanitaria y las condiciones generales de vida en la base.

¿Cómo ha respondido la Armada de Colombia ante las denuncias de los soldados?

Por otro lado, la Armada Nacional ha emitido un comunicado en el que se refiere a las denuncias realizadas. En su pronunciamiento, la institución confirma que dos infantes de Marina se encuentran actualmente hospitalizados en la Unidad Básica de Atención Militar de Puerto Inírida con diagnóstico de malaria.

La Armada asegura que ambos pacientes están recibiendo atención médica conforme a los protocolos establecidos y que su estado de salud evoluciona de manera positiva. Además, la institución ha señalado que se están realizando verificaciones internas para esclarecer las denuncias sobre maltrato y negligencia.

Es importante destacar que, según los soldados que han alzado la voz, esta no es la primera vez que se enfrentan a condiciones de vida precarias en el Batallón Fluvial No. 50. Han señalado que situaciones similares han ocurrido en el pasado y que, hasta la fecha, no se han tomado medidas efectivas para resolver los problemas persistentes en la unidad.