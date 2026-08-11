Vive Claro acoge ayudas para los damnificados del terremoto

Tras la emergencia desatada en el territorio nacional, la solidaridad de los ciudadanos y las empresas es fundamental. Para garantizar una respuesta organizada y efectiva frente a las necesidades de los afectados, se ha establecido un punto centralizado en Bogotá para la gestión de donaciones masivas, con el fin de llevar esperanza a las zonas de desastre.

'Colombia un solo corazón': una respuesta frente al terremoto

Atendiendo el urgente llamado del Gobierno Nacional, las organizaciones OCESA y Vive Claro han habilitado el Pabellón del recinto como el centro nacional de acopio. Este espacio estratégico será el corazón de la recepción, clasificación y despacho de todas las ayudas humanitarias destinadas a las comunidades damnificadas por la reciente emergencia.

Esta importante movilización del sector privado forma parte integral de la campaña denominada "Colombia un solo corazón", la cual es liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda. El objetivo principal de esta iniciativa gubernamental e institucional es coordinar los esfuerzos logísticos para asegurar que el apoyo y los suministros lleguen de manera rápida y efectiva a quienes más lo necesitan en este crítico momento.

Cortesía: Vive Claro

¿Cuáles son las regiones afectadas por el sismo del 10 de agosto?

El impacto del movimiento telúrico ha dejado a múltiples poblaciones en situación de alta vulnerabilidad. Las donaciones que sean recibidas de manera organizada en el Distrito Cultural Vive Claro serán posteriormente canalizadas y distribuidas directamente por el Gobierno Nacional hacia los departamentos con las mayores afectaciones estructurales y sociales.

La campaña busca acompañar de cerca y brindar un soporte vital a las familias y comunidades ubicadas en:

Chocó.

Caldas.

Risaralda.

Valle del Cauca.

Quindío.

Cauca.

Tolima.

Estas son precisamente las regiones que han reportado las afectaciones más importantes y severas tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Cortesía: Vive Claro

Lista de donaciones prioritarias: ¿Qué necesitan los damnificados?

Si deseas sumarte a esta cadena nacional de ayuda humanitaria, es vital que los aportes correspondan exclusivamente a los artículos de mayor urgencia en las zonas de desastre. Entre los elementos prioritarios requeridos para asistir adecuadamente a la población se encuentran:

Agua potable para garantizar la hidratación segura de las familias en zonas sin suministro.

Alimentos no perecederos que faciliten su transporte, almacenamiento y distribución inmediata.

Cobijas y mantas para abrigar a las personas que se encuentran en los diversos refugios.

Colchonetas para asegurar un descanso digno en medio de la compleja emergencia.

Colchonetas para asegurar un descanso digno en medio de la compleja emergencia. Artículos de higiene personal esenciales para prevenir la propagación de enfermedades.

Suministros básicos y botiquines completos de primeros auxilios.

Cortesía: Vive Claro

Logística, horarios y cómo ser voluntario en Vive Claro

Toda la operación logística ha sido diseñada para ser lo más ágil y ordenada posible para los donantes. La recepción de las ayudas humanitarias estará habilitada para el público general hasta el 31 de agosto de 2026, operando en una jornada continua que va desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m..

Para facilitar la entrega de elementos y evitar congestiones vehiculares en la zona, se han establecido los siguientes puntos específicos de ingreso:

Empresas y vehículos pesados: Los camiones, vehículos de gran formato, así como la logística institucional o del Ejército, deben hacer su ingreso de manera exclusiva por la Puerta 4, la cual está ubicada en la calle 53 con carrera 60.

Los camiones, vehículos de gran formato, así como la logística institucional o del Ejército, deben hacer su ingreso de manera exclusiva por la Puerta 4, la cual está ubicada en la calle 53 con carrera 60. Donantes particulares: Las personas solidarias que se movilicen en vehículos privados para dejar sus donaciones físicas deberán utilizar la Puerta Vehicular 2.

Las personas solidarias que se movilicen en vehículos privados para dejar sus donaciones físicas deberán utilizar la Puerta Vehicular 2. Voluntarios: Quienes deseen donar su tiempo y esfuerzo en las labores de clasificación deben ingresar por la Puerta 10. Allí deberán realizar un proceso de acreditación y registro de datos, el cual está establecido para garantizar la plena seguridad y la correcta organización de toda la operación. Es sumamente importante destacar que los voluntarios deben ser personas mayores de 16 años y no se permite asistir a la jornada con mascotas.

Con esta gran acción solidaria, OCESA y Vive Claro ratifican su firme compromiso social con Colombia, poniendo a disposición el Pabellón de Vive Claro y toda su robusta capacidad logística al servicio de una operación nacional que permitirá distribuir las ayudas hacia las familias que más las necesitan hoy.