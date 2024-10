¿Qué hacer para detener la violencia contra la niñez en Colombia?

Cada día, aparecen noticias en Colombia sobre hechos de violencia en contra de los menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son víctimas de casos que llenan de indignación a la comunidad, pero que lastimosamente, siguen pasando.

En Noticias RCN seguimos haciendo el llamado: con nuestros niños no. Estos casos no pueden quedarse como una noticia más, por esta razón, hablamos con expertos en busca de soluciones para esta grave problemática en el país.

Algunas estrategias para frenar la violencia en contra de los infantes

Ximena Morato, vocera de Pandi, señala que las familias necesitan ser fortalecidas y trabajadas antes de que sucedan las violencias, pero también asegura que muchas veces hay negligencia con quienes sufren estos maltratos.

"De todos estos casos, alguien más en la familia sabía y no lo reportó. Entonces, el hogar que debe ser por excelencia el lugar de protección, se convirtió en el lugar donde los niños habitan con su principal vulnerador".

Por otro lado, Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, asegura que desde el Gobierno Nacional tienen que meterse la mano al bolsillo y crear estrategias que permitan tener a los niños como prioridad.

"Impulsar, movilizar y forzar a nuestro gobierno para que ponga a nuestra infancia en el centro y esto significa que se haga una inversión de recursos y de acciones decidido para atender los temas de la infancia".

Finalmente, Luz Alcira Granda, directora de Bethany Christian Services, indica que los jueces encargados de hacer justicia en este tipo de casos, tienen que hacer cumplir las condenas, sin ofrecer rebajas de pena como se hace en algunos casos.

"De parte del sector justicia, aplicar justicia en la forma que debe ser. En la ley que actualmente tenemos lo máximo son 60 años, que no es una cadena perpetua, pero está bastante cerca. No hay subrogados de pena, no hay rebajas de pena, pero los jueces las siguen aplicando".

En cifras: la violencia contra los menores de edad en 2024

De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y agosto del presente año se presentaron más de 370 asesinatos a menores de edad, cifra alarmante que no abarca el espectro detrás de los casos de niños que sufren algún tipo de maltrato y que no logran denunciar.