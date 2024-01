Lo que hay detrás de las historias de los grandes autores en el Hay Festival Cartagena

En Cartagena se celebra el Hay Festival. Aún quedan tres días de conversatorios sobre encuentros de literatura y cultura y uno de los privilegios de asistir al evento es poder conocer eso que inspiró a los autores a escribir sus libros.

En esta ocasión, fue un suceso que sacudió al mundo hace 19 años, el que se convirtió en el punto de partida para construir la historia del colombiano Jorge Franco en su más reciente libro, 'El vacío en el que flotas'. En esa conversación participaron Nancy Velasco y el periodista y escritor Juan Manuel Ruiz.

“El año en que nació mi hija, a mí me sacudió una noticia que ocurrió en el sur de Portugal, en una playa de veraneo donde se robaron a una niña inglesa”, expresó Jorge Franco.

La historia de Madeleine McCann inspiró al escritor Jorge Franco

La noticia fue la desaparición de la pequeña Madeleine McCann el 3 de mayo de 2003, un caso que sigue abierto y envuelto en una serie de teorías que no han alcanzado para resolver el enigma y la tragedia para la familia de la niña.

El colombiano Jorge Franco dijo: “La referencia siempre es la última foto que se tiene del niño, pero con la agravante de que los niños empiezan a crecer rápidamente y de acuerdo a las circunstancias en las que puedan estar”.

Franco investigó sobre los crímenes que motivan el secuestro de niños y también cómo estos sacuden la estructura de una familia. Pero esto fue solo uno de los ángulos de la creación de 'El vacío en el que flotas', que se abordó en la conversación porque hay mucho más por contar.

"Nos quieren muertos": El libro del español Javier Moro

150 escritores de 25 países participan en esta fiesta de la literatura y la cultura. Un auditorio lleno y emocionante fue el que acompañó al venezolano Moisés Naím, en compañía del escritor español Javier Moro, par hablar de su libro 'Nos quieren muertos'.

El libro trata de la vida del líder opositor del régimen chavista Leopoldo López y su familia, sobresale el valor que ha tenido su esposa, Lilian Tintori.

“A mí me interesaba contar mucho esto, me interesaba contar todo por dentro, porque es un héroe que se entrega, pero los hijos deben afrontar el heroísmo y ahí la madre tiene que hacer una especie de calvario y hacer como que no pasa nada”, expresó.

El 28 de enero a las 5:30 p. m. se realizará un conversatorio dirigido por el director de Noticias RCN José Manuel Acebedo, junto a Juan Pablo Urrego, actor de 'Rigo', y también en compañía del director Jose Augusto Betancur.

