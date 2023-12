Lo que habría detrás de la desaparición de migrantes venezolanos que salieron de San Andrés

Sin duda alguna, de los grandes retos que tiene no solo Colombia, sino el continente entero, es la migración ilegal. Lastimosamente el país se convirtió en un paso casi obligado para las bandas criminales dedicadas a este delito.

Ya no solo es el Darién, hay otra zona que tiene a las autoridades en alerta: San Andrés. Conocimos el caso de un grupo de 35 migrantes venezolanos que partieron desde la isla y desaparecieron en altamar junto a los tres lancheros que los trasladaban. Hoy no se tiene rastro de su paradero.

Desesperadas están las 35 familias de los migrantes venezolanos desaparecidos que, en su intento por llegar a Estados Unidos, por la ruta de San Andrés y Centroamérica, pareciera que se los hubiese tragado el mar.

En contexto: Las hipótesis que rondan la desaparición de 38 migrantes que salieron de San Andrés

El drama de las familias de migrantes desaparecidos en lancha

“La última llamada que recibí de ella fue el día 21. El que se comunicaba conmigo era mi yerno y yo le decía qué pasa con mi hija, por qué no me habla y me decía: porque está un poquito asustada, está como traumada. Ella no andaba bien”, relató Libia Pierusini, familiar de migrantes desaparecidos.

Por otro lado, Yomeldi Gómez, también contó cómo fue su última comunicación con sus seres queridos: “Se comunicó conmigo en la mañana, incluso ella me mando el número de teléfono de ‘El Capi’, entonces yo empecé en la mañana a llamarlos, pero él nunca nos dio nombres, solo ‘El Capi’.

El niño de 13 años le escribió a mi hermano y le dijo que ella había apagado el teléfono porque a ella la estaban amenazando.

Los 35 venezolanos, entre ellos 17 niños y dos mujeres embarazadas, desaparecieron el pasado 21 de octubre cuando abordaron una lancha ilegal que los llevaría a costas nicaragüenses, pero que, al parecer, en el camino habrían sido abandonados en altamar.

Vea también: Lo que se sabe de la embarcación con 38 migrantes que desapareció en San Andrés

Procuraduría designó comisión especial de búsqueda

La procuradora, Margarita Cabello, designó una comisión especial, en cabeza del procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, quien viajará a San Andrés en los próximos días para verificar el estado de las investigaciones por este y otros cuatro naufragios ocurridos entre 2022 y 2023, que dejan un saldo de cerca de 100 migrantes de diferentes nacionalidades desaparecidos.

“Citar a todas las autoridades y requerirlas sobre cómo van las investigaciones correspondientes por este caso. Requerir a Cancillería. Migración tiene que estar respondiéndonos”, aseguró Cabello.

La migración ilegal por la ruta de San Andrés se ha convertido en una crisis humanitaria sin precedentes en esta parte de Colombia. En las últimas horas la armada rescató a 14 venezolanos abandonados en aguas cercanas a San Andrés. De acuerdo con los testimonios, muchas veces los coyotes los estafan y los dejan a la deriva en altamar.