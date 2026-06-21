Sectores políticos de Colombia reaccionan al triunfo de Abelardo de la Espriella

Millones de colombianos ya han reaccionado al triunfo de Abelardo de la Espriella, quien se convirtió en el presidente electo del país tras tener a su favor el 49,7% de los votos.

Por supuesto, esta decisión ya es materia de discusión desde diferentes sectores, pues son varios los expresidentes, partidos políticos y medios de comunicación internacionales que han comentado la decisión de los colombianos.

Reacciones al triunfo de Abelardo de la Espriella

La reacción de Gustavo Petro ya ha sido una de las más comentadas, pues el mandatario tomó su cuenta oficial de X para afirmar que con dichos resultados “no se puede proclamar ninguno presidente”. Así mismo, afirmó que el escrutinio es el proceso que “determinará quién es el presidente”.

El partido Cambio Radical felicitó a Abelardo de la Espriella al exaltar la decisión que tomaron millones de colombianos sobre el rumbo del país.

“Los resultados de esta jornada representan un mensaje claro e inequívoco de los ciudadanos frente al rumbo que tomó el país durante el gobierno de Gustavo Petro”.

El expresidente Iván Duque tomó sus redes sociales para felicitar, no solo al barranquillero, sino también al nuevo vicepresidente José Manuel Restrepo y la gestión de la Registraduría. Al mensaje se sumó el expresidente César Gaviria, quien expresó sus deseos de acierto para el nuevo mandato.

Por su parte, Álvaro Uribe Vélez no solo felicitó al nuevo presidente ya que expresó, por medio de su cuenta de X, que el candidato Iván Cepeda “tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro”.

“Iván Cepeda, que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que oblonga a muchas comunidades a votar por Cepeda”, aseguró.

El expresidente Juan Manuel Santos felicitó al barranquillero al expresar su deseo por fortalecer a la unión del país entero.

"Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz".

Así mismo, el sector empresarial reaccionó a la decisión de los colombianos. Este fue el caso del empresario Bruce Mac Master, el Consejo Gremial Nacional, María Claudia Lacouture, entre otros.

Varios alcaldes también se han sumado a los mensajes de felicitación como Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Dumek Turbay y Alejandro Char.

Reacciones internacionales al triunfo de Abelardo de la Espriella

A los mensajes de felicitación también se sumaron algunas figuras públicas internacionales como el presidente de Argentina, Javier Milei, quien celebró la decisión tomada por la mayoría de los colombianos.

“Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a los mensajes de felicitación:

“Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.