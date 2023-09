Ciudadanos se quejan por largas filas y dificultades en agendamiento de citas para expedición del pasaporte

El próximo 2 de octubre finaliza el contrato del Gobierno Nacional con Thomas Greg & Sons, compañía encargada de la impresión de pasaportes colombianos.

Por ahora, la Cancillería alista un nuevo proceso de licitación y al tiempo se está contratando un nuevo proveedor de forma directa, como lo había dado a conocer el canciller Álvaro Leyva, quien declaró desierta la licitación en la cual se renovaría la proveedora del documento colombiano.

Mientras el Gobierno avanza en la contratación, en diferentes sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores del país se han registrado largas filas de ciudadanos que buscan expedir o renovar su pasaporte.

Dificultades en el agendamiento de las citas de pasaportes

Otras personas han acudido a las sedes de la Cancillería en búsqueda de citas de agendamiento debido a que por la página web ha sido difícil e imposible.

La indicación es ingresar a la página web de la Cancillería a las 05:00 p.m. y realizar los pasos para lograr una cita de solicitud de pasaporte. Sin embargo, lograrlo no es fácil, son miles los usuarios que cada día navegan por el portal y señalan que no pueden alcanzar un turno.

Los trámites advierten primero los requisitos para sacar el documento que permite salir y entrar al país, así mismo poder visitar otros territorios.

Noticias RCN ha recibido numerosos mensajes de ciudadanos que señalan que han intentado por días realizar el agendamiento, pero que no han logrado acceder a un turno. Muchos han tenido que cancelar o posponer sus viajes al exterior.

Largas filas en sedes de la Cancillería

En Bogotá, las personas han acudido a las sedes de la Cancillería desde horas de la madrugada para obtener una buena ubicación en las filas.

“Esa página no está sirviendo porque mi hija se está metiendo desde cuando hace y a las 05:30 p.m. le dicen que no hay citas, entonces nos tocó madrugar porque yo necesito sacar el pasaporte porque ya tengo los pasajes comprados para Chile, no los puedo perder. Aquí estoy, tengo problemas de rodilla”, aseguró Ana, colombiana que busca obtener su pasaporte.

Desde horas de la madrugada se han registrado largas filas, muchos ciudadanos se han trasladado desde otros territorios para realizar el trámite.

"Bastante lento, esperando a ver si en esta ocasión nos pueden atender porque ya llevo una semana completa tratando de meterme en la web para la cita y ha sido imposible, por eso vengo aquí presencial, sin cita, esperando a ver si hoy hay la posibilidad de que nos atiendan”, afirmó Fernando, ciudadano afectado.

En otras ciudades como Bucaramanga y Cartagena el panorama es igual, en las largas filas se ha registrado la presencia de niños y adultos mayores.