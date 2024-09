Centros Poblados: uno de los escándalos de corrupción más controversiales de los últimos años

Durante los últimos meses, el escándalo de Centros Poblados dejó de estar en la agenda de la opinión pública. Sin embargo, tras la decisión de la Procuraduría, el tema volvió a estar en boca de todos.

Archivan investigación contra exministra Karen Abudinen

¿En qué consistió el caso de Centros Poblados? Este es, quizás, uno de los escándalos de corrupción más mediáticos del último tiempo. Los hechos datan de 2020 – 2021, periodo en el cual Abudinen fue ministra de las TIC.

El punto de partida fue el famoso contrato 1043 de 2020. Este documento pretendía brindar conectividad a miles de personas. El proceso de adjudicación estuvo dividido en dos partes, y una de estas fue para el operador Unión Temporal Centros Poblados.

El contrato de $1.7 billones tenía como fin conectar más de siete mil centros digitales. En un principio, todo parecía correcto y se esperaba que fuera un gran proyecto. Sin embargo, el panorama se nubló en los meses siguientes.

Para 2021, hubo preocupación porque no se había instalado ninguno de los puntos digitales. Tras esta situación, desde el propio ministerio llamaron al orden a Unión Temporal Centros Poblados.

¿Quiénes ya fueron condenados?

En ese momento, ya se había pagado un anticipo de 70 mil millones de pesos, por lo que la falta de operación de los centros seis meses después era preocupante. La sorpresa llegó ahí, debido a que la póliza de garantía presentada por el contratista, según lo revelado por la entidad bancaria garante, era falsa.

El tema no quedó ahí. Luego de investigar a los diez consorcios que participaron, las autoridades evidenciaron que Centros Poblados no tenía experiencia ni capacidad técnica o financiera. Toda esta información quedó registrada en los medios de comunicación.

No obstante, se cuestionó a la exministra por presuntamente no tener en cuenta la poca idoneidad de la empresa y seguir con la adjudicación del contrato. La experiencia que tenía, según informó la Procuraduría, era en asuntos de infraestructura de vías y no en telecomunicaciones.

Con este hecho, se inició una investigación disciplinaria contra Abudinen por presunta conducta negligente y contraria a la ley. Sin embargo, quedó archivada.

Por el caso de Centros Poblados han caído varias personas. Una de ellas, quizás la más importante, es Emilio Tapia, conocido como ‘el zar de las contrataciones’. Las pesquisas apuntan que él presuntamente estuvo involucrado en la adjudicación del contrato y ofreciendo dádivas.

En julio de 2024, fue condenado Luis Fernando Duque Torres, exrepresentante legal de Centros Poblados, por los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal y peculado por apropiación agravado en favor de terceros. La justicia lo condenó a 52 meses de cárcel (cuatro años y tres meses).

Alrededor del caso, han sido salpicadas otras personas, tales como el empresario Ottomar José Lascarro Torres, el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez (también condenado) y Juan José Cáceres Bayona. Por su parte, la exministra ya había sido acreditada como víctima en este escándalo.