Creación de fondo multidonante para el ELN generó críticas desde diferentes sectores políticos

Este martes 6 de febrero se cerró el sexto ciclo de negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en donde se acordó la prórroga del cese al fuego bilateral desde este 6 de febrero y durante los próximos 180 días.

“El ELN, para contribuir al desarrollo del cese, suspende de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico. Compromiso que será objeto de seguimiento por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV)”, informaron las partes de lo pactado.

Creación del fondo de financiación del ELN

Uno de los acuerdos entre el Gobierno y el ELN que ha generado reacciones es el de la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz con el ELN.

“Por primera vez en la historia de estos procesos se crea este tipo de fondos para soportar, fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos. Es un fondo que está abierto a que otros donantes ayuden, con eso contamos con un reto, el uso de los recursos “, aseguró Pablo Beltrán, jefe de la mesa de negociación del ELN.

Lea también: Gobierno y ELN acordaron creación de fondo multidonante para el proceso de paz

El líder el ELN además aseguró que “abrimos un compás de espera en operaciones de finanzas que conllevan retención de personas, en la medida que se haga una suspensión temporal, mientras que avanza el cese y otro conjunto de acuerdos que le permitan al ELN comprometerse aún más en nuevas esferas de un cese al fuego”.

Reacciones a la creación del fondo

El anuncio de la creación del fondo, en su mayoría, generó críticas desde diferentes líneas políticas.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, aseguró: “Petro pretende crear un fondo para financiar al ELN. Con este fondo podrán lavar activos, malgastar impuestos de los colombianos o recibir dinero de las dictaduras socialistas que apoyan la violencia”.

La senadora Paloma Valencia expresó: “Proponen un fondo con recursos internacionales ¿para financiar al ELN? Les recuerdo que entregarle recursos a un grupo terrorista es un delito; y una conducta proscrita incluso para las naciones”.

El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, afirmó:” Al ELN le pedimos hechos y no palabras, hechos y no promesas. ¡Que no se burlen más del país! La creación del Fondo Multidonante es un premio que no se han ganado”.

Lea además: Nicolás Petro rendirá testimonio ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por caso contra su padre este miércoles

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó: “El pagar para no matar se volverá costumbre con Gustavo Petro: con este fondo el ELN conseguirá lo que más quería, que Estado y comunidad internacional reúnan recursos para “convencerlos” de no dañar al resto de la sociedad”.

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, expresó: “Las Farc haciendo lo que les da la gana en el Meta y el pendejo que hay como ministro de defensa de paseo dándole más ventajas a los otros terroristas del ELN”.

El exministro de Justicia, Wilson Ruíz, aseguró: “El desastroso legado del proceso de paz de Santos, marcado por la impunidad, es ahora eclipsado por el del presidente Petro, quien busca financiamiento internacional para el ELN en su afán de lograr la paz total, ¡a cualquier costo!”.