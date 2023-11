Así reaccionó la oposición al primer acercamiento entre Gobierno y mandatarios regionales electos

Este martes 7 de noviembre el presidente Gustavo Petro se reuniría con los gobernadores electos en las pasadas elecciones del 29 de octubre, pero no con todos. Por el momento lo haría con quienes van en línea con su proyecto político.

¿Qué gobernadores asistirían a la reunión con el Gobierno?

Quienes asistirían a este primer acercamiento son:

Óscar Enrique Sánchez, del Amazonas

Renso Martínez, de Arauca

Yamil Arana Padavi, de Bolívar

Carlos Amaya, de Boyacá

Henry Gutiérrez Ángel, de Caldas

César Ortiz Zorro, de Casanare

Jorge Octavio Guzmán, de Cauca

Nubia Carolina Córdoba, de Chocó

Arnulfo Rivera Naranjo, de Guainía

Yeison Ferney Rojas Martínez, de Guaviare

Rodrigo Villalba, de Huila

Rafael Alejandro Martínez, de Magdalena

Luis Alfonso Escobar, de Nariño

Nicolás Iván Gallardo Vásquez, de San Andrés y Providencia

Luis Alfredo Gutiérrez García, de Vaupés

Todavía no está confirmado si asistirá el mandatario colombiano o solo estarán presentes algunos funcionarios de Gobierno, entre estos, Carlos Ramón González, director del Dapre; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Ricardo Bonilla, de Hacienda; Iván Velásquez, de Defensa y Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones.

Reacciones al encuentro del presidente con gobernadores

La reunión del mandatario colombiano con los gobernadores electos no cayó bien en algunos sectores. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, aseguró que era una acción que no aportaba a la unidad del país. “Grave esta actitud mezquina de Petro, todos los alcaldes son iguales, su legitimidad la da su elección democrática. Así no se logra la unidad de la Nación”, escribió en su cuenta de X.

Por otra parte, el también senador Miguel Uribe Turbay, también cuestionó la reunión del presidente. “El problema de Petro no es solo una adición. Se trata de una actitud infantil, caprichosa y terca. ¿Cómo es posible que después de la derrota electoral que tuvo el domingo pasado insista en aislarse y radicalizarse? Al solo convocar a los gobernantes electos que califica como gobierno, Petro se hace más difícil el camino y aumenta el daño para los colombianos. ¿Cuándo entenderá el presidente que debe gobernar para todos y no solo para una minoría que lo acompaña?”, dijo a través de sus redes sociales.