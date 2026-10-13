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Crisis en salud: recién nacida murió durante un traslado de emergencia en La Guajira

Los detalles del caso fueron revelados por el magistrado Carlos Camargo, quien denunció que el Estado volvió a fracasar con los servicios de salud en el departamento.

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Comunidad wayuu, referencia - AFP.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
10:56 a. m.
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Este 13 de octubre el magistrado Carlos Camargo realizó una grave denuncia sobre las dificultades que aún tienen los integrantes de las comunidades Wayuu en La Guajira en el desarrollo de Sesión técnica sobre transparencia y Plan Estructural de Acción en T-302 de 2017.

Grave denuncia por servicios de salud en La Guajira

Según su relato, una mujer en estado de gestación tuvo una complicación al solicitar un servicio de salud.

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Los hechos ocurrieron en el municipio de Uribia cuando una mujer, que se encontraba en labor de parto, presentó una complicación y decidió llamar al servicio médico de urgencias. Sin embargo, la respuesta que obtuvo no fue la esperada.

Al parecer, los prestadores de servicio le indicaron que no podían atender su urgencia porque el trayecto era demasiado largo y, además, había problemas de seguridad.

“Según esa denuncia, hacia las 6 de la tarde una mujer gestante presentó complicaciones en el trabajo de parto. Su familia activó la ruta de atención, llamó a la IPS responsable del territorio y a la Secretaría de Salud de Uribia. La respuesta fue que no podían llegar por la distancia, por la hora y por las condiciones de seguridad”, aseguró Camargo.

Frente a la negativa, la comunidad decidió realizar el traslado por sus propios medios, pero desafortunadamente, la recién nacida falleció en el trayecto. Finalmente, la mujer recibió la atención médica en Riohacha.

“Las responsabilidades individuales las establecen las autoridades competentes, pero lo que le corresponde decir a esta sala lo digo sin ambigüedades: El Estado volvió a fracasar”, añadió el magistrado.

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Por su parte, Jorge Ernesto Roa, viceministro de Diálogo Social, dijo que “existe una crisis de representatividad en el pueblo wayuu que el propio estado ayudó a profundizar. Hoy no hay certeza sobre autoridades tradicionales en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia”.

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