Recomendaciones de seguridad para niños y adolescentes en las fiestas de Halloween

El próximo miércoles será el 31 de octubre, la fecha en la que se estará celebrando la noche de Halloween o que también es conocido como el día de los niños en Colombia. Será el momento en el que las calles de todos los barrios se llenarán de disfraces y miles de personas pidiendo dulces.

Sin embargo, también es un momento para estar alerta, pues hay muchos que se interesan en cometer vejámenes en contra de los niños, razón por la cual, las autoridades también estarán brindando acompañamiento. Asimismo, también hay recomendaciones para tener en cuenta.

El ICBF y las recomendaciones para cuidar niños y adolescentes

- Recuerde que los niños, las niñas y los adolescentes no siempre advierten los peligros, por lo que corren más riesgos de ser víctimas.

- Los niños y las niñas pequeños, al igual que los adolescentes, deben estar acompañados y ser supervisados por un adulto responsable.

- Planifique las actividades ubicando el sitio donde van a estar: centro comercial, parque o recorrido por el barrio.

- Organice un recorrido para la salida y verifique que se cumplan con las medidas de seguridad.

- Hable a los niños, las niñas y los adolescentes sobre las medidas de precaución que deben tener con personas extrañas, incluyendo los adultos disfrazados.

- No salga tan tarde y no asista a sitios que no conozca.

- No ingrese a locales que estén muy congestionados de gente.

Líneas de atención en caso de extravío de niños y adolescentes en Halloween

En caso de que llegué a perder de vista a algún menor de edad en medio de las fiestas de Halloween, intenté ubicar a las autoridades para reportar inmediatamente la situación y que se activen los mecanismos para buscar a una persona desaparecida. No tiene que esperar a que pasen 72 horas.

La Fiscalía General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Para iniciar este proceso es necesario suministrar todos los datos que permitan la identificación de la persona desaparecida, como prendas de vestir, características físicas, lugar de residencia y rasgos, entre otros.

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122. Adicionalmente, puede llamar a la línea de emergencias 123 donde la Policía le dará asesoría para la respectiva denuncia.