Así fue recuperada la camioneta robada del creador de contenido ‘El Mindo’ en Cali

El domingo 13 de octubre, Armando Ortiz, creador de contenido digital conocido como El Mindo, vivió una situación que relató a detalle en sus redes sociales: el robo de su camioneta en Cali.

El incidente ocurrió mientras se encontraba con amigos en la zona sur de la ciudad, específicamente cerca de un centro comercial en Pance.

La camioneta fue robada en horas de la tarde y recuperada más tarde esa misma noche. Sin embargo, los detalles que compartió Ortiz no solo relatan el robo, sino también las dificultades que enfrentó en el proceso de localizar el vehículo.

El Mindo explicó que ese domingo había salido con amigos y que se movilizaban en dos carros. Al final, decidieron quedarse en su camioneta, una Toyota TXL de color blanco, que fue estacionada a las 4:40 p.m. afuera de un mall en Pance.

Allí permanecieron por un tiempo, compartiendo y conversando; según su relato, consumió tres margaritas, pero aclaró que no había bebido en exceso y que estaba completamente consciente al momento de retirarse. Al salir, ya en la tarde, lo primero que notó fue que algo no cuadraba con la vista que tenía del carro.

Yo me tomé tres margaritas, pero estaba bien. Nos íbamos a ir y cuando veo el carro, no le veía la trompa, y pensé: ‘Imposible que unas margaritas me den alucinaciones’. Entonces mi novia se acerca y dice que la camioneta no está, que tal vez la habíamos parqueado en otro lado. En ese momento lo primero que me vino a la cabeza fue que me habían robado la camioneta.