Así vivió el registrador de Chocó, Jefferson Murillo, su secuestro en la vía Quibdó - Istmina

Del registrador de Chocó, Jefferson Murillo, se habló continuamente en las últimas semanas luego de que fuera secuestrado en ese territorio a comienzos de 2024, cuando se movilizaba por la vía que comunica a Quibdó e Istmina.

Murillo fue raptado y retenido por criminales durante varias semanas junto a Blyderson Arboleda, su primo. Ambos fueron liberados el pasado 23 de enero y actualmente se encuentran con un buen estado de salud.

En ese entonces, fue el registrador nacional, Hernán Penagos, quien confirmó la noticia por medio de su cuenta de X.

“Celebramos el regreso a la libertad de nuestro delegado departamental del Chocó, Jefferson Murillo, secuestrado en días pasados. Abrazos a toda su familia”, informó Peganos.

En entrevista con Noticias RCN, el registrador de Chocó, Jefferson Murillo, narró por primera vez cómo sucedieron los hechos y cómo fue secuestrado.

¿Cómo se encuentra de salud?

J.M: De salud, gracias a Dios salí bien, con unas heridas leves que fueron por el mismo roce al caminar, pero en general estoy bien de salud.

¿Cómo fue el momento cuándo lo secuestraron?

J.M: El rapto ocurrió cuando nos desplazábamos en la vía Quibdó hacia Istmina, mis padres son de allá, todos los fines de semana acostumbramos a ir. En ese momento notamos que había un trancón, no le dimos importancia, pensamos que había sido un vehículo que se había varado.

Después vino lo más tormentoso que fue cuando vimos a cuatro hombres fuertemente armados que nos abordaron, en ese momento yo me arrojé al piso y opuse resistencia, dije que no iba a ir, me apuntaron.

Los acompañamos a los hombres, todos fueron con nosotros y partir de ahí comenzó este tormento que es el secuestro.

¿Cómo se dio la liberación?

J.M: Nos hicieron abordar un bote, recorrimos varias horas, nos dejaron en cierto corregimiento cerca a Lloro, nos dijeron “están en libertad”. Seguido a eso abordamos un vehículo mototaxi y nos dirigimos al municipio de Atrato y ya directamente para nuestro hogar.

¿Están identificados los responsables del secuestro?

J.M: No estamos al tanto de cuál grupo fue. A los grupos armados que abandonen esta práctica del secuestro, es una situación muy difícil, tanto para uno que lo sufre, como para la familia, que es angustiante no saber en donde están los familiares, o cómo la están pasando.

Es una situación muy difícil este flagelo del secuestro. Que no practiquen más este delito.