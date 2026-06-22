Registrador Penagos respondió sobre cuestionamientos del presidente Petro en las elecciones

La jornada electoral del domingo 21 de junio dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, quien será el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y hasta el 2030.

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Entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m., el país estuvo atento a los resultados que iba entregando la Registraduría con el conteo de los votos. La contienda terminó reñida y muestra de ello fue la diferencia significativa entre ambos candidatos.

¿Cuáles fueron las críticas de Petro?

De la Espriella le sacó 250.830 votos, es decir, menos del 2 %. Si bien los resultados del preconteo no son vinculantes, no suelen tener diferencia con el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al igual que en la primera vuelta, el desarrollo de la jornada se llevó a cabo bajo total transparencia. Inclusive, la comunidad internacional ha destacado el modelo electoral del país, recalcando la rapidez para conocer los resultados y los correctos procesos.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, quien no reconoció resultados hasta que se conozca el escrutinio, señaló en X lo siguiente: “El registrador causó una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará”.

¿Qué respondió el registrador?

El mandatario aseguró que le pidió al registrador Hernán Penagos y a la Procuraduría la acción positiva para realizarle auditoría técnica al software antes de las dos vueltas. También dijo que demandó que se recuperara la estampilla del tiempo y el candado Hash.

“Contrario a lo que dijo el registrador, quitaron la estampilla del tiempo y el candado de los algoritmos para cambiarlos premeditadamente y desde las oficinas de los hermanos Bautiista”, afirmó.

En diálogo con La FM, el registrador Hernán Penagos le respondió y mencionó que las dudas han sido resueltas una por una. Recordó, además, que los testigos pudieron tomarles foto a las actas para verificar y enfatizó cómo ha sido el escrutinio.