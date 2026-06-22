Los nombres que suenan para ser ministros de Abelardo de la Espriella

El país votó y Abelardo de la Espriella quedó como el presidente electo de la República para el periodo 2026-2030. Será el jefe de Estado número 43 en la historia de Colombia y el sucesor de Gustavo Petro, quien acabará su mandato el 7 de agosto próximo.

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, un 49.66 %. Superó con un estrecho margen al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.712 votos (48.70 %). La diferencia de ambos solo fue de 250.830 votos, sin siquiera ser el 2 %.

¿Con cuántos votos le ganó a Cepeda?

Cuando culmine el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmará oficialmente la victoria de De la Espriella.

Si bien la posesión será en poco más de un mes, lo cierto es que desde ya han empezado a sonar nombres que podrían llegar a su Gobierno. El único fijo es José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo.

Horas después de la victoria y tras el discurso que dio desde Barranquilla, agradeciéndole a los votantes y haciendo un llamado a la unión, se ha especulado acerca de personas que quizás tendrían un papel clave en el futuro.

¿Quiénes serían los primeros ministros?

Rodrigo Lara podría ser el ministro del Interior. Si bien el nombre que había sonado era el de Mauricio Gómez Amín, lo cierto es que no querría debido a que podría dañar la relación que tiene con algunos congresistas.

A Lara le habían dicho que podía ser el de Justicia, pero no le interesó. Para el Ministerio de Agricultura llegaría Indalecio Dangond. Además, Germán Calderón, el que ha sido el abogado del presidente electo, sería la nueva cara del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y no de Justicia como se creía.

También está sonando Jaime Andrés Beltrán, el exalcalde de Bucaramanga. La campaña lo que busca es que, en los ministerios de Hacienda y Defensa, así como la presidencia de Ecopetrol, queden a cargo de mujeres.