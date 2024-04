"Mi sueño está en el piso": la historia de una mujer que anheló comprar su vivienda y resultó estafada

Varios ciudadanos viven cada día con desesperanza por culpa de un proyecto urbanístico que no avanza. Noticias RCN habló con una afectada, quien contó cuánto tiempo llevan esperando para recibir su vivienda por la cual pagaron mucho dinero.

“Mi sueño está abajo, en el piso”: así es el relato de las personas afectadas por las demoras en la obra

El megaproyecto urbanístico de autogestión de vivienda de interés social ‘Las Margaritas de San Luis’ de Chía contemplaba 60 apartamentos y 25 casas, las cuales contaban con acabados atractivos. Sin embargo, diez años después del inicio de la obra, la realidad es completamente diferente.

Cuando una persona pasa por la obra, puede ver cómo está sin terminar. Los afectados no han recibido respuesta y se sienten estafados por la empresa que les prometió una vivienda.

“A mí me dijeron que en el 2016 me iban a dar un apartamento de 60 metros con tres alcobas, dos baños y un balcón. Hoy me siento estafada y mi sueño está abajo, en el piso”, contó Stefany Buitrago, una de las muchas inversoras afectadas.

Buitrago utilizó el dinero que consiguió con el esfuerzo de su trabajo para comprar el apartamento. Ella es madre cabeza de hogar y tiene un hijo de 42 años en condición de discapacidad, por lo que fue un gran esfuerzo reunir la plata para la vivienda. El inmueble era el sueño de ambos, pero con el paso del tiempo cada vez más se sigue desmoronando.

Ella acudió hasta al servicio de ‘gota a gota’ para poder cumplir con el pago del apartamento. Su hija también la ayudó con la realización de bazares y otras actividades para recaudar dinero. “Con las uñas, sacando de aquí y de allá para cumplirle a la señora (‘gota a gota’)”, contó la ciudadana afectada.

Nazareth Ochoa fue la persona que les ofreció comprar apartamentos de la mega obra. Ella les ha dado la cara durante las asambleas de propietarios, pero los afectados aseguran que no ha dado respuesta alguna.

"La obra está en un 60%": la respuesta de la constructora

“El dinero que ellos han dado está representado en la obra y en este momento está en un 60% de avance”, aseguró Ochoa.

Esta situación no solamente se presenta en Chía, sino que está siendo costumbre en otros lugares del país. Hace apenas una semana, la Alcaldía de Montería advirtió que esta modalidad de estafa ha ocurrido con frecuencia.

La administración municipal informó que varias personas han engañado a la ciudadanía con la promesa de falsos lotes avaluados en 500 mil pesos. Según se conoció, los estafadores solicitaron 100 mil pesos para apartar los lotes, pero después desaparecieron y los inversores quedaron sin razón alguna. Cabe mencionar que los afectados son familias vulnerables.

En Armenia se denunció una situación similar. Durante un debate en el Concejo, dos funcionarios informaron que alrededor de 30 mil ciudadanos han sido estafados con la compra de apartamentos desde hace algunos años. La modalidad es exactamente la misma; todo inicia con una promesa mentirosa.

Con esta clase de hechos, queda la duda si el megaproyecto de Chía también hará parte de la larga lista de estafas relacionadas con la compra de inmuebles. Los afectados pasan cada día por el sector, en donde nunca hay nadie trabajando. Ellos tienen la incertidumbre de saber si verán reflejada su inversión algún día.