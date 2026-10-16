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Rescatan sano y salvo a ingeniero que había sido secuestrado en Santa Marta

Mientras estuvo en cautiverio, los criminales que lo tenían en su poder realizaron llamadas extorsivas a sus familiares exigiendo una millonaria suma por su liberación.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
08:19 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que un ingeniero identificado como Sergio Pablo Gutiérrez recuperó su libertad tras un operativo del GAULA del Ejército en el barrio Aeromar de Santa Marta.

Rescatan a ingeniero que fue secuestrado en Santa Marta

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La información compartida del caso reveló que el profesional había sido secuestrado el pasado 14 de octubre en la capital del departamento. Los sujetos, que lo tenían en su poder, durante los dos días que permaneció en cautiverio, realizaron llamadas intimidantes a sus familiares.

“Bienvenido a la libertad”, expresó el mandatario luego de conocer los positivos resultados del exitoso rescate que puso fin a la angustia de los allegados a Gutiérrez.

Los secuestradores enviaron videos como pruebas de supervivencia que confirmaban que el ingeniero se encontraba bajo su poder y utilizaron el material como medio de presión para exigir un millonario pago de rescate.

Los delincuentes solicitaban más de 50 millones de pesos para liberar al ingeniero, una suma que la familia no había logrado reunir antes de la intervención de las autoridades.

El GAULA desarrolló labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar exacto donde mantenían cautivo a Gutiérrez en el barrio Aeromar, zona desde la cual operaban los captores.

El operativo de rescate culminó con la captura de nueve personas vinculadas al secuestro. Sin embargo, el aspecto más preocupante del caso es que entre los capturados se encontraban dos menores de edad.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el estado de salud del ingeniero rescatado ni las condiciones específicas en las que fue encontrado.

Entretanto, los nueve capturados quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades individuales y determinar los cargos específicos que enfrentará cada uno de los involucrados en este delito.

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