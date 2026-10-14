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Subintendente rescató a joven que fue arrastrado por un arroyo en Soledad, Atlántico

El menor recibió la visita del subintendente Carlos Alberto Munive y tuvo la oportunidad de agradecer su heroísmo.

Bernardo Sanabria

octubre 14 de 2026
03:22 p. m.
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El subintendente de la Policía Carlos Alberto Munive es el nuevo héroe de Soledad, Atlántico, tras rescatar a un menor de 13 años que fue arrastrado por la corriente del arroyo El Salado, mientras observaba el caudal junto a un grupo de amigos.

Las fuertes lluvias interrumpieron el partido de los adolescentes, que vivieron momentos de pánico cuando dos de sus jugadores se acercaron más de lo debido y fueron arrastrados por el arroyo.

Uno de los menores logró salir por sí solo de El Salado, pero otro fue arrastrado varias calles, hasta que el subintendente escuchó sus gritos de auxilio.

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Subintendente Munive saltó al agua para rescatar al joven:

El uniformado recordó que, en medio de la tormenta, escuchó los “llamados de auxilio de un menor de edad que iba siendo arrastrado por el arroyo El Salado”. E inmediatamente, en su “actuar policial”, reaccionó, “haciéndole seguimiento”.

Cansado de luchar contracorriente, el joven se agarró de una columna y esperó un milagro, que no tardó en materializarse, gracias al heroísmo de Munive:

“Tomé la decisión de lanzarme a la corriente y con mucho esfuerzo, por la fuerza del agua, logré salvaguardar su vida, lanzándolo a la orilla del arroyo”.

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Munive y el menor se reencontraron tras el incidente:

Al día siguiente, Munive visitó al menor para asegurarse de que estuviera bien y él tuvo la oportunidad de agradecerle, al igual que su familia.

Días antes en San Alberto, Cesar, otro uniformado de la Policía rescató a una joven bañista que fue arrastrada por la corriente del río San Juan. El alcalde Édgar Ricardo Díaz agradeció a “la Policía Nacional, sobre todo al patrullero Mateus, que fue muy valiente al hacer la hazaña, en compañía de los organismos de socorro que se encontraban alrededor”.

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