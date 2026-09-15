Revelan detalles de la operación que permitió el rescate de ocho secuestrados por el ELN

Ocho personas recuperaron su libertad tras una operación militar ejecutada por la Fuerza Pública en el Parque Nacional Natural Catatumbo, municipio de Convención, Norte de Santander.

Rescatan a ocho personas secuestradas por el ELN

Las víctimas habían permanecido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en periodos que van desde dos meses hasta dos años.

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La operación de rescate se llevó a cabo en horas de la madrugada en las veredas La Bogotana y La Honduras, con participación de comandos del Gaula Militar, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y agentes de inteligencia de Estados Unidos.

El operativo utilizó dos aeronaves para el despliegue de uniformados y el traslado de los liberados.

Entre las personas rescatadas se encuentra un menor de 17 años que había sido separado de su familia hace dos meses. En un emotivo momento registrado por las autoridades, el adolescente pudo hablar nuevamente con su madre.

Las autoridades confirmaron que las víctimas, con edades entre 17 y 30 años, son oriundas de los municipios de Ocaña, El Tarra, San Calixto y Convención.

Según el personero municipal, en esta zona rural se han registrado entre 10 y 12 casos de secuestros dirigidos principalmente contra líderes sociales y comerciantes.

El grupo estaba bajo el control de alias Duan, cabecilla del ELN en la zona. "Realizamos una operación en el corazón del Catatumbo (...) logramos rescatar a ocho personas", informaron fuentes militares.

Los rescatados mostraban signos evidentes del prolongado cautiverio, particularmente quienes completaban dos años privados de su libertad.

Uno de los liberados relató que oraba diariamente y fue de los primeros en escuchar los helicópteros de rescate.

Estado de salud de los rescatados

"Me había despertado a las tres de la mañana (...) yo fui una de las primeras porque estaba orando todos los días a mi Dios", testimonio el sobreviviente, quien describió que sus captores permanecían siempre armados y los mantenían vigilados constantemente.

El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje contundente al grupo ilegal: "Al ELN se lo digo con absoluta claridad. El secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia".

Tras el rescate, las ocho personas recibieron atención médica inmediata y posteriormente se reunieron con sus familias.

Sin embargo, permanecen casos pendientes en la región, como el de Hilda Bonilla, mujer de 58 años secuestrada recientemente, según confirmaron las autoridades.