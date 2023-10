“El futuro del metro de Bogotá no se decide en China”: Claudia López sobre propuesta de Petro

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que propuso financiar el 100% de la primera línea del metro de Bogotá, pero con la aparente condición de que una parte sea subterránea.

El mandatario colombiano visitó China, donde asistió a una reunión con los directivos de la empresa China Harbour Engineering Company Limited, que cuenta con una mayoría de acciones del consorcio encargado de construir el sistema de transporte en Bogotá.

La nueva propuesta del presidente Petro para el metro de Bogotá

Desde allí reiteró la posibilidad de que el metro de Bogotá sea subterráneo. Aseguró que técnica y jurídicamente este cambio era viable, aunque cuestionó si también lo sería políticamente. Este 25 de octubre insistió en el tema desde su cuenta de X (antes llamada Twitter):

El Gobierno financiaría el 100% de la primera línea, pero se debería licitar una fase del sistema subterráneo en el centro de la capital colombiana, es decir, desde la carrera 50 con avenida Primera de Mayo hasta la calle 72.

“La dificultad técnica de articular un tramo elevado en la calle 72 con caracas con 15 metros de altura con una línea subterránea, la que va hasta Suba con 30 metros de profundidad, quedaría superada al ser los dos tramos subterráneos. La firma contratista tendría la operación desde el patio taller hasta Suba”, explicó.

“El metro no tiene reversa y a Bogotá se le respeta”: dura respuesta de la alcaldesa Claudia López al presidente Petro

No obstante, a la alcaldesa de Bogotá no le cayó muy bien la propuesta del mandatario. Claudia López fue enfática en señara que el futuro del metro se decide única y exclusivamente en la capital colombiana:

“El futuro del metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá, en las urnas este domingo (29 de octubre). Vale más para la democracia y la decisión de Colombia y de Bogotá que el presidente de China, por muy importante que sea el presidente de China. Que le pregunten primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro, es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero qué quiere hacer con la vida de Kennedy y con la vida de Bogotá”, puntualizó López.

Además, consideró que “tanta vuelta y tanto viaje” no le rindió frutos a Petro, pues, según dijo, el gobierno chino no los recibió para hablar sobre el metro. “No aceptó hablar con un jefe de Estado de un contrato en un municipio en América Latina, para eso no son las visitas de Estado”, continuó.

“Lo único que logró el presidente de la República en su viaje a China fue hablar con la empresa que está construyendo el metro. Se hubiera ahorrado el viaje presidente, están aquí en Bogotá”, agregó la alcaldesa.