Transportadores de Chía piden modificaciones a restricción de vehículos de carga

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, solicitó a la Alcaldía de Chía, la modificación de la franja horaria para la restricción de los vehículos con cargas mayores a las 3,4 toneladas, regulada en el decreto 279 del 12 de abril de 2024 y que empieza a funcionar el próximo lunes 29 de abril.

RELACIONADO Este 29 de abril arranca la restricción de vehículos de carga pesada en Chía

Fedetranscarga pide que “se implemente de carácter urgente y prioritario, una franja horaria en la que no sea afectada la operación de transporte automotor terrestre de carga, la movilidad del Municipio de Chía ni sus residentes”.

Para la Federación el decreto de la Alcaldía se basó, erróneamente, en un estudio de accidentalidad hecho por el Observatorio de la Secretaría de Movilidad de Chía, “que carece de fundamentos toda vez que no se evidencian los parámetros del índice de medición (horarios de accidentalidad y picos de tránsito) y por supuesto, no determina la responsabilidad del tractocamión en el accidente”, asegura el comunicado de Fedetranscarga.

Además, según el comunicado de la Federación, el estudio usado por la Alcaldía refleja que los automóviles están involucrados en el 60% de los accidentes.

Otra inconformidad de la Federación es que el estudio citado hace alusión a daños a la malla vial pero, según la agremiación, la Alcaldía no muestra una ruta alterna “por lo que los vehículos que no estén dentro de las 14 excepciones, no pueden hacer uso de la vía en horario diurno y se verían obligados a transitar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana”, lo que, dicen, expone a los conductores, al vehículo y a la mercancía a riesgos de seguridad.

Fedetranscarga considera que el Decreto afecta de manera negativa tanto los costos operativos, como la calidad de vida del personal involucrado en la cadena logística.

Decreto que limita el transporte de vehículos de carga en el municipio de Chía

El alcalde de Chía, Leonardo Dosso, sancionó el pasado 12 de abril el decreto con el que se restablece la restricción de la circulación de los vehículos de carga pesada. Según el Observatorio de Movilidad, dicha decisión se había tomado tras evidenciar el incremento en los tiempos de desplazamiento a la entrada y salida de Chía.

Con el texto firmado por el alcalde, de lunes a sábado, entre 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., incluidos los domingos desde las 3:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., los camiones de más de 3,4 toneladas no podrán circular por las principales avenidas de Chía, como la Pradilla, en ambos sentidos; la avenida Chilacos, en ambos sentidos; y la vía que va desde la carrera 9 en el límite con Cajicá, en ambos sentidos.

Las excepciones del decreto de la restricción de transporte de los vehículos de carga pesada

Los vehículos que podrán circular de lunes a sábado entre las 9:00 a. m. y 4:00 p. m. son aquellos que

Transportan periódico con ediciones del día

Transportan ganado de lidia, especies pecuarias, equinos de competencia o exposición, arroz, maíz, sorgo, soya, combustibles, caña de azúcar y bagazo de caña

Vehículos de recolección

Transportan leche procesada y sin procesar

Maquinaria y/o herramienta para atender emergencias en la infraestructura vial.

Además, también podrán circular de lunes a domingo entre 6:00 a. m. y 9:00 a .m., y desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. podrán circular los que