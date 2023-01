General (r) señalado de retoma del Palacio de Justicia sigue considerándose víctima: ¿por qué?

En noviembre de 1985, entre el holocausto del Palacio de Justicia y la tragedia que sepultó a Armero, Colombia vivió una semana triste. Por la retoma de la primera de las desventuras anteriormente mencionadas, el general (r) del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales compareció ante la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).

El militar retirado estuvo en la diligencia acompañado de 35 sillas vacías con fotos de las personas que desaparecieron aquel día. “El plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual. No queremos que esta audiencia se utilice para conocer información que en los manuales está”, le recalcó uno de los familiares de las víctimas.

Le puede interesar: Joven fue condenada por financiar a la primera línea con recursos del ELN durante el paro nacional

Arias, por su parte, aseguró que es víctima “de una persecución de la cual nunca he debido tener ni ninguna sanción de carácter penal. Antes, por el contrario, tuve absolución en la parte de la Justicia Penal Militar y en la parte disciplinaria en la Procuraduría. Hubo víctimas numerosas, los funcionarios de las altas cortes, las personas civiles, las mismas personas que participaron en el asalto, todos son víctimas”.

Quien se desempeñaba como comandante de la Brigada XIII aseguró que siguió las órdenes del general Rafel Zamudio —que para entonces era el comandante del Ejército—, con el objetivo de controlar la situación que se desató tras la incursión de guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia. “Él dijo: ‘Ponga en ejecución el plan tricolor’. La orden del presidente es recuperar las personas secuestradas”.

A eso, el familiar de una de las personas desaparecidas contestó: “Usted dice que se rescataron a las personas y se mataron a los 40 guerrilleros. De ellos, según usted, nadie salió vivo. Es raro que unos pocos militares resultaron muertos y los muertos civiles fueron 94 y los guerrilleros se murieron todos. Entonces el plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual”.

Y Arias le respondió a la magistrada de la JEP que “de acuerdo con las circunstancias, el plan tricolor autorizaba el empleo de las armas y los medios por los que estaba dotado la institución”. Y reconoció: “Sí hubo víctimas. Mi conciencia lo que me respalda es que en ningún momento ordené o suspendí actividades dentro de la manera como debía actuar el Ejército. Ni lo dispuse ni lo permití. Si hubo esas víctimas, sigo siendo solidario con quienes están sufriendo eso, porque de manera personal e institucional también lo sentí”.

Arias, quien deberá comparecer en dos diligencias más ante magistrados de la JEP, concluyó: “El propósito era no solo afrontar el ataque hacia la fuerza pública, sino también ir rescatando la gente. Al final de la operación, el listado de las personas rescatadas llega a exceder las 200 personas. El propósito no era aniquilar, sino rescatar a la gente (…) Acudí a la JEP pensando, creyendo y teniendo la convicción de que iba a ser revisado mi caso y que se iba a encontrar que no tenía responsabilidad de ninguna especie”.

Siga leyendo: La impactante historia del náufrago que sobrevivió casi un mes en aguas colombianas