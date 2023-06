“Ya no hay cáncer en mi cuerpo”: Roy Barreras salió exitoso de su cirugía

Durante este sábado en la madrugada el expresidente del Senado, Roy Barreras, celebró por medio de su cuenta de Twitter el éxito de su intervención quirúrgica, como parte de la fase final de su tratamiento contra el cáncer de colón que padecía hace meses.

Luego de varias sesiones de quimioterapias y radioterapias que se realizó durante semanas, Barreras ingresó el viernes 2 de junio al quirófano para completar su tratamiento oncológico.

“He salido bien de la cirugía. ¡Lo logramos! Ya no hay cáncer en mi cuerpo. ¡Te gané esta batalla huesuda!”, fueron las palabras que utilizó el expresidente del Senado para compartir la noticia de su estado de salud actual.

