Elecciones regionales: ¿Se puede votar con la contraseña como documento oficial?

A un día del inicio de la apertura de urnas a nivel nacional para las elecciones regionales del 2023 en Colombia, en las que se van a elegir por medio del voto democrático a las nuevas cabezas de las alcaldías y de las gobernaciones, así como concejos y juntas administradoras locales de ciudades y gobernaciones, surgen muchas dudas con respecto al debido proceso para que un ciudadano pueda presentarse a ejercer su derecho al voto.

Al respecto, la Registraduría General de la Nación le recuerda a los ciudadanos tener toda la información a la mano para poder participar en la jornada de sufragio de forma correcta y evitar errores que le puedan costar una anulación de su voto.

¿Puede un ciudadano votar con contraseña como documento?

Una de la preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es sobre el documento válido por la Registraduría como requisito obligatorio para poder participar en las elecciones de este 29 de octubre nivel nacional, pues en la mayoría de casos la contraseña, que es el documento de respaldo del proceso de solicitud de la cedula de ciudadanía, ya sea pro primera vez o debido a una pérdida o renovación, es un documento oficial de identificación en Colombia avalado por el Estado como un certificado de identificación, sin embargo, este papel no es válido para algunos procesos específicos,

la Registraduría de Colombia le recuerda a los ciudadanos que en este caso en particular la contraseña no es un respaldo válido de identificación para poder acceder a su derecho al voto, según explica la entidad, para este proceso la contraseña no puede ser utilizado para validar la información del sistema con el fin de evitar posibles fraudes o suplantaciones.

Único documento válido para votar el las elecciones regionales 2023

“Los sufragantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas en el país y en el exterior. No se permite votar con contraseña, ni cualquier otro documento”, dicen desde la institución. Lo anterior quiere decir que otros documentos que hacen parte de la identificación de una persona, ya sea pasaporte, cédulas de extranjería, tarjetas de identidad, licencia de conducción, entre otros, no son documentos válidos para participar en las votaciones.

Así mismo, la Registraduría hizo un llamado a los interesados en participar de esta jornada de votaciones a consultar con tiempo de anterioridad su puesto de votación donde tiene registrado su documento de identidad, al cual podrá asistir a partir de las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m..

Según explicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), serán en total 1.101 municipios de los 32 departamentos del país los que tendrán puestos de votación en la jornada del 29 de octubre.

Al llegar a su puesto de votación el ciudadano debe tener en cuento que se realizará una identificación con biometría para garantizar la transparencia en las elecciones, posteriormente se lo otorgará el tarjetón de votación y el ciudadano deberá identificar a su candidato de preferencia en caso de gobernadores y alcaldes y marcar su casilla.

Por otro lado, para la elección de diputados, concejales y ediles recibirá un tarjetón en el que se verá el nombre y logo del partido político, el número de cada uno de los candidatos y la casilla en blanco, que deberán ser debidamente marcados los dos.