Minutos antes de la tragedia en Chocó, la profesora Rocío envió un audio: "Se vino una montaña"

La profesora Rocío Mazo describió la situación en el sector de El 17, en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó. Sus palabras fueron minutos antes de que ocurriera la tragedia.



“Aquí arribita de la casa de nosotros, por ahí donde era la antigua casa se vino una montaña de derrumbe. Esto aquí está plagado de carros de todos los tamaños (…) cómo será que ya se están devolviendo para Quibdó (…) es una cosa exagerada la situación como está por aquí”, dijo.



Y no se equivocaba, su casa estaba llena de personas que se resguardaban del aguacero. Su sobrina, Estella Mazo, relató lo que Rocío le contaba mientras estaban en una llamada.

“Había mucha gente, inclusive le estaba diciendo a un muchacho que no se fuera a venir porque había mucho derrumbe tanto en la vía para el Carmen como la vía para Quibdó (…)



Ella inclusive cuando pasó eso, cuando estaba hablando con ella, que se vino la amenaza, le dije que saliera y me decía que no, que en su casa estaba segura”.



Estella, con pico y pala ha estado buscando a los tres familiares, le falta a su tío. A su prima Milena le encontró en las últimas horas y con ella varias pertenencias de Rocío, que no dudó en recuperar. “Ella era enamorada de las libélulas y soñaba con un tatuaje de libélula, pero como ella sufría de azúcar no se lo quisieron hacer. La obsesión de ella eran las libélulas y justamente me encontré una”, relató.



La incertidumbre es una sombra que no deja Estella y a cientos de familias más, sin embargo, conserva la esperanza de encontrar a su último familiar.