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Sequía y calor extremo golpean al Caribe y otras regiones del país

La sequía no solo afecta la movilidad, también amenaza la seguridad de quienes dependen del río como vía de transporte. Impacto en otras regi

Noticias RCN

junio 03 de 2026
09:28 p. m.
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El fenómeno de El Niño aún no se ha consolidado oficialmente, pero sus efectos ya se sienten con fuerza en varias zonas de Colombia.

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En la región Caribe, las altas temperaturas han intensificado la sequía y el río Magdalena muestra signos preocupantes: el transporte en chalupa entre Sabana Grande, en Atlántico, y Sitio Nuevo, en Magdalena, se ha convertido en una actividad de alto riesgo debido al exceso de sedimentos y al estrechamiento del canal.

“Cuando vienen dos aparatos, uno con el otro, el pasajero se asusta, mete el brazo y llega a machucarse”, relató un operador fluvial, quien explicó que en ocasiones los pasajeros deben hacer transbordo a otra chalupa para evitar accidentes.

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Riesgo en transporte fluvial

La situación ha obligado a los conductores a maniobrar en condiciones extremas. “Yo estaba en turno, tenía unos pasajeros adentro y me tocó sacarlos para poder ayudar a aquellos que estaban allá porque estaban atrancados”, añadió otro testimonio. La sequía no solo afecta la movilidad, también amenaza la seguridad de quienes dependen del río como vía de transporte.

Impacto en otras regiones

Los efectos de El Niño se extienden más allá del Caribe. En Santander ya se reporta disminución en los caudales de los principales ríos, incremento de temperaturas, mayor riesgo de incendios de cobertura vegetal y déficit hídrico.

En Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) lanzó una campaña para promover el uso racional y responsable del agua y la energía, buscando mitigar el impacto de la crisis climática que se avecina.

La combinación de sequía, calor extremo y reducción de caudales plantea un escenario complejo para el país, que deberá reforzar medidas de prevención y ahorro para enfrentar los meses más críticos del fenómeno.

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