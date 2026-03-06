Facturas de energía en el Caribe podría subir hasta un 30% por importaciones de gas: el país solía ser autosuficiente

El fantasma de un apagón o de un racionamiento forzado en Colombia se esquiva hoy con una alternativa de alto costo: traer el combustible desde el exterior. El país, que históricamente gozó de autosuficiencia energética e incluso llegó a proyectar reservas de gas para 40 años, ha sufrido un vuelco radical que amenaza directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Las facturas de energía eléctrica podrían experimentar un incremento de hasta el 30% en 2027, un golpe tarifario impulsado por la necesidad de encender las plantas térmicas ante las sequías proyectadas por el fenómeno de El Niño.

Para dimensionar el impacto en los hogares, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advierte que un usuario de la región Caribe que actualmente paga 100.000 pesos en su recibo, verá subir su cuenta a un rango de entre 125.000 y 130.000 pesos.

Abril de 2026 fue el mes con la menor producción de gas en la historia de Colombia:

La raíz de esta vulnerabilidad se hizo evidente en abril, un mes que encendió las alarmas del sector energético tras registrarse el nivel de producción de gas más bajo en toda la historia de Colombia, con una caída del 21,8%.

Datos de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) confirman que, para poder suplir la demanda interna, la nación se ha visto obligada a importar una cuarta parte de todo el combustible que consume.

Esta dependencia externa no solo es inédita por su volumen, sino por su alcance.

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Colombia avanza en medio de la incertidumbre: el país no conoce sus reservas

En el pasado, Colombia importaba solo un 4% de gas, el cual se destinaba de manera exclusiva a las termoeléctricas. En la actualidad, ese 25% importado ya se distribuye globalmente para sostener el consumo diario de las industrias, el comercio, el transporte vehicular y los hogares.

Se trata de un escenario crítico que ya había sido anticipado a finales de 2024 por la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, quien apuntó con claridad que ante el déficit iniciado el 1 de diciembre de ese año, sumar gas extranjero era el único camino disponible para evitar la interrupción del servicio.

A pesar de la urgencia del panorama, la incertidumbre a largo plazo es total. La Agencia Nacional de Hidrocarburos aún mantiene oculto el balance oficial de reservas energéticas que tradicionalmente se divulgaba entre los meses de abril y mayo. Sin este informe actualizado, el país avanza a ciegas en el año 2026.