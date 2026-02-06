Esta es la imperdible agenda por el Día Mundial de los Océanos en el Caribe y el Pacífico

Con una agenda que combina educación, investigación científica, actividades ambientales y participación comunitaria, Colombia conmemorará la Semana de los Océanos 2026, una iniciativa liderada por la Dirección General Marítima (Dimar) para resaltar la importancia de los ecosistemas marinos y costeros del país.

La relevancia de esta conmemoración cobra especial importancia en un país que cuenta con cerca del 45 % de su territorio en espacios marítimos, equivalentes a más de 928.000 kilómetros cuadrados, además de aproximadamente 2.900 kilómetros de línea costera bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima Colombiana.

El propósito es promover una mayor cultura oceánica, incentivar la conservación ambiental y reconocer el papel estratégico que desempeña el mar en el desarrollo nacional.

Agenda de la Semana de los Océanos en el Caribe y Pacífico

La programación se desarrollará entre el 1 y el 7 de junio en diferentes puntos del Caribe y el Pacífico colombiano, como antesala al Día Mundial de los Océanos, que se celebra cada 8 de junio.

La agenda arrancará con la apertura del Campus Científico en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. La jornada incluirá experiencias interactivas y actividades educativas orientadas a fortalecer el conocimiento sobre los océanos y su importancia para la vida cotidiana.

Al día siguiente, el programa continuará con paneles académicos enfocados en temas relacionados con la gobernanza oceánica, el carbono azul, la investigación científica y la innovación aplicada al desarrollo sostenible de los mares.

Estos espacios buscan generar diálogo entre expertos, investigadores, instituciones y ciudadanos interesados en el futuro de los ecosistemas marinos y en las oportunidades que representan para el país.

La capitán de fragata Natalia Burgos Uribe, coordinadora del Grupo de Investigación Científica Marítima de la Subdirección de Desarrollo Marítimo de Dimar, destacó que los océanos son una fuente fundamental de alimento, energía, conocimiento y oportunidades para las naciones.

Además, señaló que actividades como la pesca sostenible, el transporte marítimo, el turismo costero y la investigación científica hacen parte de los pilares que impulsan la denominada economía azul y contribuyen al crecimiento nacional.

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Limpiezas de playas y restauración de ecosistemas en la Semana de los Océanos

Entre las actividades más llamativas de la semana se encuentran las jornadas de limpieza de playas programadas para el 3 de junio en Playa Pradomar. Estas acciones estarán orientadas a promover la participación ciudadana en la conservación de los ecosistemas costeros.

La programación ambiental continuará el 4 de junio con una jornada de siembra de manglar en Isla del Guano, una actividad enfocada en la restauración ecológica de zonas estratégicas del Pacífico colombiano.

Posteriormente, el 5 de junio se desarrollará la segunda edición del Campus CIOH en Cartagena, acompañada de actividades culturales y de integración en Tumaco. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre las comunidades y el océano mediante espacios de apropiación social y educación ambiental.

La agenda concluirá el 7 de junio con jornadas de recuperación de áreas marinas en el sector de Peñitas, en Tumaco, donde se llevarán a cabo labores de limpieza de fondo marino y acciones para proteger el litoral.

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El océano como motor de desarrollo sostenible

La Semana de los Océanos también cuenta con el respaldo de diferentes actores regionales. Entre ellos se encuentra la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, que destacó la importancia de desarrollar operaciones logísticas compatibles con la conservación del entorno marino.

Según Guillermo Londoño, representante de la compañía, el trabajo conjunto con Dimar, Corponariño y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha permitido impulsar acciones dirigidas a la protección, conservación y uso sostenible de los hábitats marinos y costeros de la región.

Con esta programación, la Dirección General Marítima busca fortalecer el conocimiento científico, promover la protección ambiental y consolidar una mayor articulación entre instituciones y comunidades.

La meta es que cada vez más ciudadanos reconozcan el valor estratégico de los océanos y participen activamente en su cuidado, entendiendo que el futuro de los ecosistemas marinos está estrechamente ligado al desarrollo sostenible de Colombia.