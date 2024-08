Shaira se pronunció sobre nuevo video de Mauricio Leal: “Así es la mente de un psicópata”

En las últimas horas se conoció un nuevo video de los momentos previos a la trágica muerte del reconocido estilista Mauricio Leal, quien fue asesinado junto a su mamá Marleny Hernández por su hermano Jhonier Leal, según la justicia, hace más de dos años y la cantante Shaira decidió pronunciarse mediante sus redes sociales acerca de las duras imágenes.

Después de más de dos años del asesinato de Mauricio Leal, se conocieron imágenes del estilista herido y pronunciando sus últimas palabras junto a su madre, quien aparentemente ya estaba muerta al momento de grabar el video.

La grabación rápidamente le dio la vuelta al país ante la gravedad y el dolor que produce, por lo que una de las personas que primero fue consultada por sus fans acerca de estas imágenes fue la cantante Shaira, quien era muy amiga del estilista y quien se mostró bastante dolida al momento de su trágico asesinato.

Shaira expresó en diálogo con 'Buen día Colombia' todo el cariño que tenía por Mauricio Leal, pues lejos de solo ser su clienta, la cantante conocía al hombre desde hace muchos años: "Yo, aparte de ser su clienta, fui su amiga por 10 años, su hermana".

Shaira habló sobre el nuevo video de Mauricio Leal

La joven cantante fue criticada en numerosas oportunidades tras el asesinato de Leal, pues muchos seguidores aseguraban que ella estaba aprovechando el caso para conseguir mayor reconocimiento, algo que ella negó rotundamente y que además señaló que estuvo en riesgo por las denuncias que hacía.

"Les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad, hasta mi vida corría peligro porque el asesino, en aquel tiempo, seguía suelto y aun así no comí de nada".

"El único interés que tenía era luchar porque se hiciera justicia", escribió en sus redes sociales en las últimas horas.

La mujer les solicitó a sus fans no preguntarle más acerca de ese caso, pues el dolor que siente al recordarlo es inmenso.

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo. por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más”, dijo.

Finalmente, la cantante señaló que las imágenes no la sorprendieron, pues no había mucho qué esperar del asesino de su madre y su hermano. "Dejen a Maíto y a su mamá descansar en paz, a mí este video no me extraña. Así es la mente de un psicópata. Por favor, no aviven el dolor de la ausencia de un ser amado”.