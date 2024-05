Sneyder Pinilla en Noticias RCN: asegura que hay más “poderosos” vinculados a escándalo de UNGRD

Continúan conociéndose las distintas versiones en medio del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los carrotanques para La Guajira. Noticias RCN habló en exclusiva con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, luego de la diligencia de este 8 de mayo con la Fiscalía.

Aseguró que hay más “poderosos” vinculados al escándalo de la UNGRD.

Exclusiva: habla Sneyder Pinilla sobre escándalo de UNGRD

“Le he cumplido la cita a la justicia”, dijo Pinilla a Noticias RCN. Aseguró que se presentó ante la Fiscalía y lo seguirá haciendo las veces que sea citado. Además, pidió perdón nuevamente al país:

“Quiero volverle a pedir perdón al país por todos los actos de corrupción que hemos podido realizar en la UNGRD”.

También anunció que reparará económica y “moralmente.

“Devolveré los recursos de los cuales me he apropiado, y moralmente porque diré la verdad”.

Además, agradeció a la Fiscalía por haber implementado un esquema de seguridad para salvaguardar su integridad, sin embargo, solicitó que su hijo y núcleo familiar también sean protegidos.

“Ya que las personas que estoy nombrando en la matriz de colaboración, son muy poderosas, que pueden atentar contra mi familia”.

“Quiero que sepan que no es fácil lo que estoy haciendo y que no es justo que solamente yo sea el señalado cuando existen varias personas involucradas en este desafortunado hecho de corrupción. Cometí errores, generé un concierto para delinquir que se prestó a través de la UNGRD, pero me mantengo firme y seguiré hasta las últimas consecuencias”.

Dicho esto a los micrófonos de Noticias RCN, insistió en que las autoridades protejan a sus familiares.

Aseguró tener pruebas de “absolutamente todo lo que estoy diciendo” y que de ser mentira eso, no estaría haciendo lo que calificó como un “show mediático, un espectáculo ante el país”.