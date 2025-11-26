Sneyder Pinilla envía carta a la Fiscalía y reafirma su compromiso con su testimonio

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, testigo colaborador en los procesos que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, publica una carta abierta en la que insiste en la solidez de su testimonio y rechaza lo que describe como “campañas de desprestigio” en su contra.

Denuncia presiones y ataques

Pinilla afirma que en las últimas semanas ha sido blanco de “señalamientos infundados, mensajes manipulados y estrategias” orientadas —según él— a deslegitimar su versión y la labor de sus abogados. Asegura que estas acciones no constituyen una defensa legítima y que su objetivo es confundir a la opinión pública e “enturbiar” la credibilidad de quienes han decidido colaborar con las autoridades.

En la misiva, sostiene que estas campañas no pueden reemplazar el trabajo técnico y juicioso de las autoridades judiciales y que ningún mensaje o publicación interesada puede interferir en la independencia de las investigaciones en curso.

Pinilla también recalca que las pruebas entregadas ya fueron contrastadas y verificadas por los organismos judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia.

Mi testimonio no está sustentado en rumores ni apreciaciones personales, sino en hechos concretos, conocidos directamente por mí”, afirma.

Al cierre de la carta, solicita a la Fiscalía y a la Corte Suprema seguir ejerciendo sus funciones de manera independiente y garantizar su protección y la de quienes, como él, han decidido aportar información para el esclarecimiento de los hechos.

RELACIONADO Carlos Carrillo no se guardó nada y le respondió a Sneyder Pinilla tras declaración por caso UNGRD

Pinilla concluye reiterando su compromiso con la verdad y asegurando que ninguna campaña de desinformación podrá desvirtuar la evidencia que ya conocen las autoridades.