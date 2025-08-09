Carlos Carrillo no se guardó nada y le respondió a Sneyder Pinilla tras declaración por caso UNGRD

Noticias RCN reveló en exclusiva la declaración de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, ante la Corte Suprema.

Pinilla es una de las personas clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Junto a Olmedo López, exdirector de la entidad; han salpicado a altos exfuncionarios del Gobierno y congresistas.

Las nuevas revelaciones de Pinilla

El exfuncionario no se guardó nada y aseguró que la UNGRD era el botín para manejar el Congreso. “Se tenían que dar contratos para que aprobaran diferentes reformas. Apoyar a los que estaban en coalición o en oposición. Tenían que ayudar con contratos para que no molestaran tanto”, declaró ante la magistrada Cristina Lombana.

Pinilla aseguró que, bajo presuntas órdenes de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; supuestamente López se tenía que reunir con el senador Julio Elías Chagüi. Un contrato destinado para las inundaciones en Sahagún tuvo incrementos inesperados en su valor.

Otra revelación importante que hizo fue una supuesta desaparición de documentos al interior de la entidad. Afirmó que era información fundamental para las investigaciones. Pinilla entonces aseguró que a Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, fue a quien se le perdió el material.

La respuesta de Carrillo

Mediante un mensaje en X, Carrillo le respondió. En primer lugar, sostuvo que los entes de control y la Fiscalía han tenido las puertas abiertas para los procedimientos que han requerido.

“Rechazo categóricamente las falsas acusaciones del hampón Sneyder Pinilla, un corrupto probado que hoy con la anuencia de algunos enemigos, intenta enlodar nuestra labor”, manifestó.

Carrillo aseguró que, bajo su dirección en la UNGRD, no tiene nada que esconder: “El que ha sido procesado por supresión y destrucción de material probatorio es él (Pinilla)”.

“Lamentable que algunos actores políticos y mediáticos prefieran alimentar la narrativa de un bandido mientras invisibilizan los logros de la actual dirección”, concluyó.