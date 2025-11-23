Caso UNGRD: Investigación privada hecha por la defensa de Andrés Calle controvierte los señalamientos de Sneyder Pinilla

Esta semana se cumplirán tres meses desde que los expresidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, fueron llamados a juicio por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Ahora, los excongresistas preparan su defensa para demostrar que no recibieron sobornos provenientes de la UNGRD, a pesar de las pruebas entregadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Cabe recordar que durante sus audiencias ante la Fiscalía, el mismo Pinilla aseguró haberse reunido con Andrés Calle para entregarle plata.

La investigación que contradice a Sneyder Pinilla

Noticias RCN conoció que la defensa de Calle presentará los resultados de una investigación privada en la que supuestamente comprobarían que Pinilla no se comunicó con el prestamista, Pedro Castro, para recibir el dinero que sería entregado a Name y Calle.

Esta investigación tuvo como objeto analizar los registros telefónicos de Sneyder Pinilla, Andrés Calle y Pedro Castro.

De acuerdo con el análisis, no hay llamadas que los relacione para las fechas de la supuesta entrega de los sobornos.

La sábana de llamadas y geolocalización de dicha investigación ubican a Pinilla considerablemente lejos de Castro el día en el que supuestamente le entregó el dinero que luego llegaría a los bolsillos de Andrés Calle.

Hay que resaltar que en sus declaraciones, Pinilla ha asegurado que el dinero fue enviado a través de la entonces consejera para las Regiones y hoy vinculada a la investigación, Sandra Ortiz.

¿Quién es Pedro Castro, el prestamista mencionado en el caso de la UNGRD?

Sobre Pedro Castro, el supuesto prestamista, el análisis cuestiona la versión en la que dijo que manejaba grandes sumas en efectivo porque estaba embargado. Los registros muestran que no tiene embargos, mantiene siete cuentas bancarias activas y ocho créditos vigentes sin mora.

El abogado de Pinilla señaló que son argumentos que habían sido desestimados, y que su cliente está dispuesto a seguir contando la verdad sobre el millonario descalabro a la entidad.

“Es fundamental destacar que la credibilidad del testimonio del señor Sneyder Pinilla no descansa únicamente en sus declaraciones, sino en un conjunto probatorio que ha sido corroborado por diversos intervinientes y testigos relevantes. Entre ellos, María Alejandra Benavides; el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Luis Carlos Barreto; el exasesor jurídico de la UNGRD, Pedro Rodríguez Melo; el contratista Luis Eduardo López Rosero; el prestamista Pedro Castro; y, de manera especialmente significativa, el señor Olmedo López, cuyas manifestaciones han servido para confirmar y reforzar los hechos denunciados dentro del entramado de corrupción investigado”, afirmó la defensa en un comunicado.