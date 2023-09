Suspenden provisionalmente a la jueza Vivian Polanía por polémico video en Palacio de Justicia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca decidió suspender por un periodo de tres meses a Vivian Polanía, la jueza que participó de un viral video en el que se ve a varios funcionarios celebrando el Día del amor y amistad en el Palacio de Justicia, el pasado 19 de septiembre. La comisión investiga una conducta posiblemente disciplinable.

“El 15 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la cafetería del Palacio de Justicia, se llevó a cabo una “integración de juzgados penales de la ciudad de Cúcuta” a la cual denotaron “fiesta de colores”, con el fin de integrar a los juzgados que voluntariamente quisieran participar y compartir (…) la actividad se inició a las 5:40 p.m. (…) llegó la titular del juzgado primero penal municipal con función de control de garantías ambulante, Heidy Vivian Polanía Franco, a quien le correspondió el color blanco”.

El polémico video en el que participó Vivían Polanía

Después de este evento se hizo viral un video de la funcionaria sentada en una silla viendo un espectáculo de Strippties y recibiendo un waffle alusivo al aparato reproductor masculino. Esto ocurrió delante de todas las personas que estaban presentes, un hecho que la comisión calificó como un posible daño a la justicia y un acto “calculado y abusivo”.

“La trascendencia social del acto es superlativo en cuanto a sus alcances y el daño que se causa a la imagen de la administración de justicia, tan vapuleada en ocasiones, lo cual no solamente es la decir de esta sala, sino de la expresión espontánea de las redes sociales, dado que si no se hubiera tratado de un hecho trascendente, en este caso por lo cuestionable, por lo escandaloso, naturalmente no hubiera tenido ninguna repercusión social importante”.

Para esta decisión procede un recurso de reposición.