Día clave en el CNE: ¿Qué pasará con la candidatura del ‘Hombre Marlboro’ a la Alcaldía de Maicao?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha venido evaluando y tomando recientes decisiones relacionadas con las candidaturas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. En este periodo se han venido evaluando posibles revocatorias de aspiraciones políticas por diferentes motivos.

Noticias RCN conoció que este martes 26 de septiembre se radicará ante la Sala Plena del CNE la ponencia revocando la candidatura de Samuel Santander Lopesierra, mejor conocido como el ‘Hombre Marlboro’, para la Alcaldía de Maicao.

Lopesierra fue avalado por la colectividad política Movimiento Alternativo Independiente, hecho que generó diferentes críticas teniendo en cuenta los antecedentes del ‘Hombre Marlboro’.

Los magistrados del CNE tendrán que definir si la aspiración política de Lopesierra continuará o será revocada. Recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos le envió a la Procuraduría General y al CNE la sentencia condenatoria contra Lopesierra.

Pese a que el documento llegó a Colombia, la decisión de revocar la candidatura no se había tomado porque el texto no podía ser reconocido y adjuntado como prueba válida hasta que no se hiciera un contrato formal con un traductor oficial.

¿De qué es acusado Lopesierra?

El 'Hombre Marlboro’ comenzó a ser conocido en los años 90 por el contrabando de licor y cigarrillos, también está relacionado con el lavado de activos y el narcotráfico. Durante años gestionó y participó en negocios ilícitos que le generaron una condena de 18 años de cárcel en Estados Unidos.

Lopesierra también está relacionado con la investigación de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y quien está acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Le puede interesar: CNE negó solicitud de revocatoria a candidatura de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá

Según la información que se ha venido conociendo en la investigación, Petro Burgos recibió dinero para la campaña presidencial de su papá por parte de Lopesierra, a espaldas de su papá, pero finalmente ese dinero no ingresó a las cuentas oficiales y se lo quedó el exdiputado. Actualmente la investigación surte su trámite en la Fiscalía General.

Otras decisiones del CNE

La entidad electoral vendrá tomando otras decisiones en relación a otros candidatos. Noticias RCN también conoció que se radicará la ponencia para revocar la candidatura de Jorge Emilio Rey, candidato a la Gobernación de Cundinamarca, una de las más fuertes aspiraciones políticas.

Además, este martes 26 se definirá si le revocan la candidatura a Juan Daniel Oviedo por la Alcaldía de Bogotá y la de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander.

Otras decisiones ya se han venido conociendo, este lunes 25 la entidad electoral revocó la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca y negó la solicitud de revocatoria a candidatura de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá.