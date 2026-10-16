Fuerte temblor en Colombia en la mañana de este viernes 16 de octubre: este fue el epicentro

Un fuerte temblor se registró en Colombia durante la mañana de este viernes 16 de octubre de 2026.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento de magnitud 4,1 con epicentro en el departamento del Chocó, una de las regiones donde se han presentado varios eventos sísmicos durante las últimas semanas.

El movimiento ocurrió exactamente a las 8:02 a.m. y tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial.

Este nuevo episodio se presenta después de varios días en los que la actividad sísmica había mostrado una disminución en su intensidad, especialmente en zonas como Chaparral, Tolima, y diferentes municipios del Chocó.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia hoy, 16 de octubre?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del sismo de magnitud 4,1 estuvo localizado en Riosucio, Chocó.

La entidad también identificó los municipios más cercanos al lugar donde se originó el movimiento:

Juradó, Chocó: a 40 kilómetros.

Carmen del Darién, Chocó: a 66 kilómetros.

Bahía Solano, Chocó: a 72 kilómetros.

Debido a su poca profundidad, el movimiento pudo percibirse con mayor intensidad en algunas poblaciones cercanas. Sin embargo, el reporte inicial no precisa en cuáles municipios fue sentido por sus habitantes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con este evento.

¿Por qué tiembla tanto en Chocó y otras regiones de Colombia?

Colombia está ubicada en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, situación que explica buena parte de los movimientos sísmicos registrados en el territorio nacional.

El departamento del Chocó, por su ubicación geográfica cercana al océano Pacífico, presenta una actividad sísmica frecuente.

Ante estos eventos, el Servicio Geológico Colombiano recomienda mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades.