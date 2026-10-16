Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Rusia: esto indicaron las autoridades

Un fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, durante las últimas horas del jueves 15 de octubre de 2026.

El movimiento fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que entregó detalles sobre su ubicación, profundidad e intensidad.

El sismo se registró a las 10:35 de la noche, hora de Colombia, cuando en territorio ruso ya eran las 3:35 de la tarde del viernes 16 de octubre, debido a la diferencia horaria.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 6,9 en Rusia?

De acuerdo con el reporte del USGS, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 76 kilómetros al noreste de Ozernovski, una pequeña localidad ubicada en la costa suroeste de la península de Kamchatka.

El organismo estadounidense confirmó que el terremoto alcanzó una profundidad de 143 kilómetros, por lo que se considera un sismo de profundidad intermedia.

Además, ocurrió aproximadamente a 150 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, capital regional que cuenta con cerca de 181.000 habitantes.

La zona donde se originó el movimiento está situada entre los volcanes Opala y Ksudach, en una región conocida por registrar una importante actividad sísmica.

Según las estimaciones iniciales del USGS, cerca del epicentro el temblor alcanzó una intensidad V, considerada moderada, capaz de provocar la caída de objetos pequeños y generar alarma entre los habitantes.

¿Por qué se presentan fuertes temblores en Rusia?

La península de Kamchatka está ubicada en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, debido al movimiento constante de las placas tectónicas.

Esta zona forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra una gran cantidad de terremotos y volcanes activos.

Aunque el movimiento alcanzó una magnitud considerable, su profundidad pudo reducir los efectos más intensos en la superficie.