CANAL RCN
Internacional

Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Rusia: esto indicaron las autoridades

Fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió Rusia este 15 de octubre. Conozca dónde fue el epicentro, la profundidad y el reporte del USGS.

Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
06:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, durante las últimas horas del jueves 15 de octubre de 2026.

Hubo fuerte temblor cerca de Colombia en la tarde de este 15 de octubre: esto se reportó
RELACIONADO

Hubo fuerte temblor cerca de Colombia en la tarde de este 15 de octubre: esto se reportó

El movimiento fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que entregó detalles sobre su ubicación, profundidad e intensidad.

El sismo se registró a las 10:35 de la noche, hora de Colombia, cuando en territorio ruso ya eran las 3:35 de la tarde del viernes 16 de octubre, debido a la diferencia horaria.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 6,9 en Rusia?

De acuerdo con el reporte del USGS, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 76 kilómetros al noreste de Ozernovski, una pequeña localidad ubicada en la costa suroeste de la península de Kamchatka.

Temblor de magnitud 5,6 sacudió Alaska este 15 de octubre: vea el reporte oficial
RELACIONADO

Temblor de magnitud 5,6 sacudió Alaska este 15 de octubre: vea el reporte oficial

El organismo estadounidense confirmó que el terremoto alcanzó una profundidad de 143 kilómetros, por lo que se considera un sismo de profundidad intermedia.

Además, ocurrió aproximadamente a 150 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, capital regional que cuenta con cerca de 181.000 habitantes.

La zona donde se originó el movimiento está situada entre los volcanes Opala y Ksudach, en una región conocida por registrar una importante actividad sísmica.

Según las estimaciones iniciales del USGS, cerca del epicentro el temblor alcanzó una intensidad V, considerada moderada, capaz de provocar la caída de objetos pequeños y generar alarma entre los habitantes.

¿Por qué se presentan fuertes temblores en Rusia?

La península de Kamchatka está ubicada en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, debido al movimiento constante de las placas tectónicas.

Esta zona forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra una gran cantidad de terremotos y volcanes activos.

Aunque el movimiento alcanzó una magnitud considerable, su profundidad pudo reducir los efectos más intensos en la superficie.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Países islámicos cuestionan a Colombia por traslado de embajada a Jerusalén y piden revertir la decisión

Estados Unidos

Impuesto a los multimillonarios será sometido a voto en los Estados Unidos

Estados Unidos

VIDEO | Así se ve el Roadster de Tesla en acción: puede volar y saltar sobre camiones

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

¿Junior no esperará a Sebastián Viera? Esto se sabe sobre su futuro

El ídolo juniorista quedó eliminado en su primer semestre al frente del equipo y ya se habla sobre posibles reemplazos.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Todo concretado tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Bogotá

Qué dicen las cifras sobre los índices de criminalidad en Bogotá al cierre del tercer trimestre de 2026

Artistas

¡Feid vuelve a Bogotá! Será el headliner del Megaland Bacano 2026

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales