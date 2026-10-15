Hubo fuerte temblor cerca de Colombia en la tarde de este 15 de octubre: esto se reportó

Este jueves 15 de octubre de 2026, a las 3:14 de la tarde, se reportó un nuevo movimiento telúrico en Panamá.

El epicentro fue en el distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera, y la magnitud alcanzó los 4.0.

¿De cuánto fue la profundidad? ¿Cuáles fueron las zonas más próximas al epicentro? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el temblor que se sintió en Panamá en la tarde de este 15 de octubre de 2026

3:14 p.m.

Epicentro: distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, Panamá.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 8 kilómetros (superficial).

Lugares más cercanos: a 6 kilómetros de Los Ñopos, a 6 de Pitaloza Arriba, a 16 de Boca Quema, a 21 de El Cortezo, a 22 de Los Pozos, a 22 de Maracas, a 23 de Las Minas, a 25 de El Toro, a 30 de Cerro Largo, a 310 de Juradó (Chocó) y a 375 de Bahía Solano (Chocó).

¿Qué otros temblores se han detectado en Panamá hoy 15 de octubre de 2026?

Según el Servicio Geológico Colombiano, en Panamá se han presentado al menos otros dos movimientos telúricos durante este 15 de octubre de 2026.

Los detalles de esos eventos sísmicos son los siguientes:

1:54 a.m.

Epicentro: Panamá.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

8:31 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 120 kilómetros de Pedasí (Panamá), a 129 de San Carlos (Panamá) y a 138 de Pocrí (Panamá).

¿En dónde ha temblado en Colombia en la tarde de este 15 de octubre de 2026?

Desde la 1:00 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado los siguientes temblores en Tolima:

1:14 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

1:27 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

3:43 p.m.

Epicentro: Ibagué, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Ibagué (Tolima), a 21 de Anzoátegui (Tolima) y a 26 de Cajamarca (Tolima).