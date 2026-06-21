¡Tembló masivamente en Colombia hoy 21 de junio de 2026!
Descubra dónde han sido exactamente los movimientos telúricos de este 21 de junio.
Nicolás Forero
12:05 p. m.
Este 21 de junio de 2026 se han presentado más de 10 temblores en el país.
El más reciente fue a las 8:39 de la mañana, en Cundinamarca. ¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde fueron los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí.
Este fue el temblor más reciente que se reportó en Colombia hoy 21 de junio de 2026
- 8:39 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 8 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).
¿Dónde han sido los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 21 de junio de 2026?
- 12:11 a.m.
Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 126 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 6 de Susa (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).
- 1:11 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 1:21 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 83 kilómetros de San Andrés de Tumaco (Nariño), a 87 de Ancón (Ecuador) y a 87 de Pichangal (Ecuador).
- 2:41 a.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 119 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 21 de Hato (Santander) y a 22 de Simacota (Santander).
- 4:02 a.m.
Epicentro: Tadó, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 67 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 9 de Tadó (Chocó) y a 17 de Unión Panamericana (Chocó).
- 4:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 4:26 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 6:11 a.m.
Epicentro: Bolívar, Santander.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: 112 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Landázuri (Santander), a 15 de El Peñón (Santander) y a 21 de Cimitarra (Santander).
- 6:56 a.m.
Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca), a 8 de Sutatausa (Cundinamarca).
- 7:03 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 8:24 a.m.
Epicentro: Murindó, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 38 de Vigía Del Fuerte (Antioquia) y a 39 de Bojayá (Chocó).