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Atención al reporte: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de junio de 2026!

¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? Estos son los detalles.

Nicolás Forero

junio 18 de 2026
12:52 p. m.
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Este jueves 18 de junio de 2026 se han presentado más de diez temblores en el país.

¿Dónde se han sentido? ¿Dónde se han originado exactamente? Descubra a continuación los detalles del reporte del Servicio Geológico Colombiano.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 18 de junio de 2026

  • 11:28 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de Aratoca (Santander) y a 12 de Los Santos (Santander).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de junio de 2026?

  • 1:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 1:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 2:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 3:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 4:27 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 110 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 119 de Nuquí (Chocó) y a 146 de Bajo Baudó (Chocó).

  • 4:53 a.m.

Epicentro: Colombia, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Colombia (Huila), a 29 de Alpujarra (Tolima) y a 39 de Dolores (Tolima).

  • 5:42 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 71 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Necoclí (Antioquia), a 36 de San Juan de Urabá (Antioquia) y a 49 de Arboletes (Antioquia).

  • 6:40 a.m.

Epicentro: Tame, Arauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Hato Corozal (Casanare), a 35 de Tame (Arauca) y a 35 de Sácama (Casanare).

  • 8:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 8:34 a.m.

Epicentro: Timaná, Huila.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Timaná (Huila), a 4 de Elías (Huila) y a 7 de Oporapa (Huila).

  • 10:22 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 96 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Uramita (Antioquia) y a 26 de Mutatá (Antioquia).

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  • 11:28 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de Aratoca (Santander) y a 12 de Los Santos (Santander).

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