Atento: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 19 de junio de 2026!
¿Alguno de los temblores habrá sido cerca de su zona? Estos son los detalles.
Noticias RCN
01:24 p. m.
Este 19 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos diez temblores en el país.
¿Dónde ha sido el más reciente? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 19 de junio de 2026
- 1:08 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 20 de junio de 2026?
- 2:52 a.m.
Epicentro: Pijiño del Carmen, Magdalena.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 85 kilómetros.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Astrea (Cesar), a 19 de El Paso (Cesar) y a 37 de Bosconia (Cesar).
- 5:24 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 20 de Uramita (Antioquia) y a 29 de Frontino (Antioquia).
- 5:30 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 155 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).
- 6:02 a.m.
Epicentro: El Playón, Santander.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de El Playón (Santander), a 24 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 25 de Rionegro (Santander).
- 6:05 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 7:06 a.m.
Epicentro: Murindó, Antioquia.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 37 de Vigía Del Fuerte (Antioquia) y a 39 de Bojayá (Chocó).
- 7:17 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 7:42 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 12:15 p.m.
Epicentro: Tarazá, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Tarazá (Antioquia), a 13 de Cáceres (Antioquia) y a 35 de San José de Uré (Córdoba).